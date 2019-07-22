سوبر كورة
Ads
الإثنين، 22 يوليه 2019 12:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

بدء تقديم الترشيحات للانتخابات التشريعية بتونس

الإثنين، 22 يوليه 2019 11:37 ص
بدء تقديم الترشيحات للانتخابات التشريعية بتونس الرئيس التونسى الباجى السبسى
تونس (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، اليوم الاثنين، فى مرحلة قبول الترشيحات للانتخابات التشريعية المقبلة، ويستمر التقديم حتى الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية فى تونس فى السادس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل، وتعد هذه الانتخابات محطة ضرورية لنجاح الانتقال الديمقراطى فى البلاد.

ومن المتوقع أن تعتمد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على القانون الحالى بعد امتناع الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى عن ختم مشروع قانون الانتخابات الجديد.

وكان عضو الهيئة العليا أنيس الجربوعى قد صرح بأن الهيئة وجهت تعليماتها إلى الهيئات الفرعية تضمنت عدم مطالبة المترشحين بأى من الشروط التى نصت عليها التعديلات الأخيرة للقانون الانتخابى.

يذكر أن 6 أغسطس القادم هو آخر موعد للإعلان عن القائمات المقبولة أوليا للانتخابات التشريعية وتمتد فترة قبول الطعون فى الترشحات للانتخابات لفترة أقصاها 22 يوما .

 


تونس

الانتخابات التشريعيه فى تونس

انتخابات تونس

الرئيس التونسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة

رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة

فيديو معلوماتى.. أسعار الانتظار فى جراج روكسى الذكى × 6 نقاط

فيديو معلوماتى.. أسعار الانتظار فى جراج روكسى الذكى × 6 نقاط

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

بالأرقام.. تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة للشباب تخلق 174 ألف وظيفة جديدة

بالأرقام.. تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة للشباب تخلق 174 ألف وظيفة جديدة

شاهد.. فتح مقبرتين بالفاتيكان لحل لغز اختفاء فتاة منذ 36 عاما

شاهد.. فتح مقبرتين بالفاتيكان لحل لغز اختفاء فتاة منذ 36 عاما

4 أسلحة تمنح تريزيجيه "صك" التألق فى الدوري الإنجليزي

4 أسلحة تمنح تريزيجيه "صك" التألق فى الدوري الإنجليزي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة