بدء تقديم الترشيحات للانتخابات التشريعية بتونس

تونس (أ ش أ)

بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، اليوم الاثنين، فى مرحلة قبول الترشيحات للانتخابات التشريعية المقبلة، ويستمر التقديم حتى الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية فى تونس فى السادس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل، وتعد هذه الانتخابات محطة ضرورية لنجاح الانتقال الديمقراطى فى البلاد.

ومن المتوقع أن تعتمد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على القانون الحالى بعد امتناع الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى عن ختم مشروع قانون الانتخابات الجديد.

وكان عضو الهيئة العليا أنيس الجربوعى قد صرح بأن الهيئة وجهت تعليماتها إلى الهيئات الفرعية تضمنت عدم مطالبة المترشحين بأى من الشروط التى نصت عليها التعديلات الأخيرة للقانون الانتخابى.

يذكر أن 6 أغسطس القادم هو آخر موعد للإعلان عن القائمات المقبولة أوليا للانتخابات التشريعية وتمتد فترة قبول الطعون فى الترشحات للانتخابات لفترة أقصاها 22 يوما .