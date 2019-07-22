سوبر كورة
Ads
الإثنين، 22 يوليه 2019 10:06 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

بدء الدراسة بجامعة الإسكندرية 21 سبتمبر المقبل

الإثنين، 22 يوليه 2019 09:17 ص
بدء الدراسة بجامعة الإسكندرية 21 سبتمبر المقبل جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة، على مقترح التقويم السنوى للعام الجامعى 2019/2020، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسى الأول فى 21 سبتمبر، وتستمر لمدة 15 أسبوعا، وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول فى 4 يناير 2020 ، وتبدأ إجازة نصف العام فى 25 يناير 2020 لمدة أسبوعين، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 8 فبراير 2020 ويستمر لمدة 16 أسبوعا.

ووافق المجلس على إنشاء مركز الطب المحكم Precision Medicine بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بكلية الطب، ويهدف إلى تطوير التعاون العلمى والبحثى بين الجانبين.

ووافق المجلس على إعفاء الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من كافة المصروفات الإضافية المقررة، والاكتفاء فقط بالرسوم الدراسية الأساسية المقررة بالقانون.

ووافق المجلس، على تقديم 30 منحة دراسية للطلاب الأفارقة بالمرحلة الجامعية الأولى للعام الجامعى 2019/2020.

وهنأ المجلس طلاب كلية التربية بمناسبة فوزهم بالمركز الثانى فى مسابقة التعليم فى مصر، والتى نظمها اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية فى الفترة من 5 أبريل حتى 20 يوليو .

 

 


الاسكندريه

جامعة الاسكندرية

منحة دراسية للطلاب الافارقة

جامعة جورج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

بالأرقام.. تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة للشباب تخلق 174 ألف وظيفة جديدة

بالأرقام.. تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة للشباب تخلق 174 ألف وظيفة جديدة

شاهد.. فتح مقبرتين بالفاتيكان لحل لغز اختفاء فتاة منذ 36 عاما

شاهد.. فتح مقبرتين بالفاتيكان لحل لغز اختفاء فتاة منذ 36 عاما

طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

4 أسلحة تمنح تريزيجيه "صك" التألق فى الدوري الإنجليزي

4 أسلحة تمنح تريزيجيه "صك" التألق فى الدوري الإنجليزي

إذا كنت تعانى من النحافة؟.. اتبع هذه النصائح لزيادة وزنك

إذا كنت تعانى من النحافة؟.. اتبع هذه النصائح لزيادة وزنك

إزاى تحمى نفسك من الرسائل الإلكترونية المزعجة "spam"؟

إزاى تحمى نفسك من الرسائل الإلكترونية المزعجة "spam"؟

صور.. إسرائيل تبدأ هدم المنازل فى "صور باهر" الفلسطينية على مشارف القدس

صور.. إسرائيل تبدأ هدم المنازل فى "صور باهر" الفلسطينية على مشارف القدس

مواعيد مباريات الأسبوع الأول بالدورى الإسبانى

مواعيد مباريات الأسبوع الأول بالدورى الإسبانى

كيف أضحكت هند رستم الرئيس عبدالناصر أثناء عرض فيلم رد قلبى؟

كيف أضحكت هند رستم الرئيس عبدالناصر أثناء عرض فيلم رد قلبى؟

مباشر الميركاتو.. تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات الصيفية

مباشر الميركاتو.. تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات الصيفية

6 ملاحظات لطلاب الثانوية العامة المتظلمين من كراسة الإجابة.. تعرف عليها

6 ملاحظات لطلاب الثانوية العامة المتظلمين من كراسة الإجابة.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة