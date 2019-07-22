بدء الدراسة بجامعة الإسكندرية 21 سبتمبر المقبل

الإسكندرية - أسماء على بدر

وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة، على مقترح التقويم السنوى للعام الجامعى 2019/2020، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسى الأول فى 21 سبتمبر، وتستمر لمدة 15 أسبوعا، وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول فى 4 يناير 2020 ، وتبدأ إجازة نصف العام فى 25 يناير 2020 لمدة أسبوعين، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 8 فبراير 2020 ويستمر لمدة 16 أسبوعا.

ووافق المجلس على إنشاء مركز الطب المحكم Precision Medicine بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بكلية الطب، ويهدف إلى تطوير التعاون العلمى والبحثى بين الجانبين.

ووافق المجلس على إعفاء الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من كافة المصروفات الإضافية المقررة، والاكتفاء فقط بالرسوم الدراسية الأساسية المقررة بالقانون.

ووافق المجلس، على تقديم 30 منحة دراسية للطلاب الأفارقة بالمرحلة الجامعية الأولى للعام الجامعى 2019/2020.

وهنأ المجلس طلاب كلية التربية بمناسبة فوزهم بالمركز الثانى فى مسابقة التعليم فى مصر، والتى نظمها اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية فى الفترة من 5 أبريل حتى 20 يوليو .