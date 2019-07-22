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بحث مشاكل مصدرى البصل فى مؤتمر بكفر الشيخ الخميس القادم

الإثنين، 22 يوليه 2019 03:30 م
بحث مشاكل مصدرى البصل فى مؤتمر بكفر الشيخ الخميس القادم بصل - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكد أحمد أبو قورة، عضو اتحاد مصدرى البصل "تحت التأسيس"، عن محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، أن الاتحاد قرر إقامة أول مؤتمر حاشد، لبحث مشاكل مصدرى البصل التى طرأت خلال الفترة الأخيرة، يوم الخميس المقبل، بقرية شوبر التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية.

وقال أبو قورة، فى تصريحات صحفية، إن أهم المشاكل التى سيجرى طرحها لمناقشتها والبحث عن حلول لها هى عدم صرف الدعم النقدى من صندوق دعم الصادرات للمصدرين، وتوضيح حجم الخسائر الفادحة التى تعرض لها مصدرى البصل، والتى من شأنها تؤثر على تراجع عملية الإنتاج وبالتالى سوف تتراجع حجم الصادرات للخارج.

وأضاف عبد الحميد الجزار، من المصدرين، أن المؤتمر سوف يجمع مصدرى البصل على مستوى الجمهورية، وسوف يجرى من خلال المؤتمر الاتفاق على توصيات تحتوى على حلول فعالة بخصوص إنهاء مشاكل مصدرى البصل مع صندوق دعم الصادرات، حتى تستقر عملية التصدير وذلك من خلال طرح مناقشات بين مصدرى البصل وبعضهم البعض فى المؤتمر.


كفر الشيخ

مصدرى البصل

مشكلات

صادرات البصل

تصدير البصل

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