سوبر كورة
Ads
الإثنين، 22 يوليه 2019 02:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

بإجمالى 1729 مشروعا.. المنيا الأولى فى الاستفادة من قروض صندوق التنمية المحلية

الإثنين، 22 يوليه 2019 02:14 م
بإجمالى 1729 مشروعا.. المنيا الأولى فى الاستفادة من قروض صندوق التنمية المحلية توزيع قروض لـ85 مشروعا لأبناء المنيا
المنيا: فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن نسبة التمويل الممنوحة من صندوق التنمية المحلية والممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية التابع لوزارة التنمية المحلية لجميع مراكز المحافظة لعدد 1729 مشروعا بلغت 7 ملايين و350 ألفا و500 جنيه فى مشاريع تتعلق بخدمة المرأة المعيلة والشباب .

وأضاف محافظ المنيا أن نسبة تحصيل أقساط القروض المنصرفة بلغت 6 ملايين و781 ألفا و508 جنيهات من أقساط قروض صندوق التنمية المحلية ، حيث حققت نسبة سداد بلغت 98.2 %.

وأكد المحافظ، أن المنيا تأتى فى مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار عامين مما يعود بالفائدة وتقليل نسبة البطالة بين الشباب، وقد تلقت المحافظة خطاب شكر من وزارة التنمية المحلية فى العام السابق والحالى.

من جانبه، وزع اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة قروضا لـ85 مشروعا لأبناء المحافظة موزعة على جميع المراكز بمبلغ 532 ألف جنيه من قروض صندوق التنمية المحلية، لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحسين أوضاع حياة المواطنين فى القرى خاصة صعيد مصر من خلال توفير فرص عمل وبناء قدرات المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا ورفع مستوى المعيشة للأسر محدودى الدخل .

وقالت الدكتورة وفاء فديوى مدير عام بناء وتنمية القرية إنه يتم من خلال صندوق التنمية المحلية تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة بقرى ونجوع مراكز المحافظة بهدف زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة وتنفذ هذه المشروعات فى عدة مجالات اقتصادية سواء (إنتاجية ـ تسويقية ـ خدمية ) ذات العائد المالى.

وأوضحت مدير عام إدارة التنمية بالمحافظة، أن المشروعات التى يقوم الصندوق بتمويلها تأتى فى شكل قروض صغيرة تتراوح ما بين (3000-7500) جنيه وقد تصل إلى 20 ألفا فى حالة شراء معدات بمساهمة 20% من المنتفع وبفائدة قدرها 6% فقط كمصاريف إدارية، مشيراً إلى أن القرض متاح لجميع الفئات وخاصة الشباب والمرأة ومدة سداد القرض تتراوح من (2.5-3.5 ) سنة و مدة السماح ما بين 3-6 شهور وفقاً لطبيعة المشروع .

 

توزيع قروض لـ85 مشروعا لأبناء المنيا (4)
توزيع قروض لـ85 مشروعا لأبناء المنيا

 

توزيع قروض لـ85 مشروعا لأبناء المنيا (5)
توزيع قروض لـ85 مشروعا لأبناء المنيا

 

توزيع قروض لـ85 مشروعا لأبناء المنيا (6)
توزيع قروض لـ85 مشروعا لأبناء المنيا

 

توزيع قروض لـ85 مشروعا لأبناء المنيا (1)
توزيع قروض لـ85 مشروعا لأبناء المنيا

 

توزيع قروض لـ85 مشروعا لأبناء المنيا (2)
توزيع قروض لـ85 مشروعا لأبناء المنيا

 

توزيع قروض لـ85 مشروعا لأبناء المنيا (3)
توزيع قروض لـ85 مشروعا لأبناء المنيا 

المنيا

قرى المنيا

قروض مشروعات

التنمية المحلية

محافظ المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأربعاء.. الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

الأربعاء.. الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

مدير الكلية البحرية: طلابنا لديهم مستقبل كبير وواعد فى ظل التطوير والتحديث.. اللواء إيهاب صلاح: المعدات الحديثة تطلبت صناعة فرد مقاتل قادر على استخدامها.. والتميز سمة الطلاب فى الكلية

مدير الكلية البحرية: طلابنا لديهم مستقبل كبير وواعد فى ظل التطوير والتحديث.. اللواء إيهاب صلاح: المعدات الحديثة تطلبت صناعة فرد مقاتل قادر على استخدامها.. والتميز سمة الطلاب فى الكلية

حسام البدرى يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويقرر العودة للتدريب

حسام البدرى يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويقرر العودة للتدريب

اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر

رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة

رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة

فيديو معلوماتى.. أسعار الانتظار فى جراج روكسى الذكى × 6 نقاط

فيديو معلوماتى.. أسعار الانتظار فى جراج روكسى الذكى × 6 نقاط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة