بإجمالى 1729 مشروعا.. المنيا الأولى فى الاستفادة من قروض صندوق التنمية المحلية

المنيا: فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن نسبة التمويل الممنوحة من صندوق التنمية المحلية والممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية التابع لوزارة التنمية المحلية لجميع مراكز المحافظة لعدد 1729 مشروعا بلغت 7 ملايين و350 ألفا و500 جنيه فى مشاريع تتعلق بخدمة المرأة المعيلة والشباب .

وأضاف محافظ المنيا أن نسبة تحصيل أقساط القروض المنصرفة بلغت 6 ملايين و781 ألفا و508 جنيهات من أقساط قروض صندوق التنمية المحلية ، حيث حققت نسبة سداد بلغت 98.2 %.

وأكد المحافظ، أن المنيا تأتى فى مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار عامين مما يعود بالفائدة وتقليل نسبة البطالة بين الشباب، وقد تلقت المحافظة خطاب شكر من وزارة التنمية المحلية فى العام السابق والحالى.

من جانبه، وزع اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة قروضا لـ85 مشروعا لأبناء المحافظة موزعة على جميع المراكز بمبلغ 532 ألف جنيه من قروض صندوق التنمية المحلية، لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحسين أوضاع حياة المواطنين فى القرى خاصة صعيد مصر من خلال توفير فرص عمل وبناء قدرات المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا ورفع مستوى المعيشة للأسر محدودى الدخل .

وقالت الدكتورة وفاء فديوى مدير عام بناء وتنمية القرية إنه يتم من خلال صندوق التنمية المحلية تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة بقرى ونجوع مراكز المحافظة بهدف زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة وتنفذ هذه المشروعات فى عدة مجالات اقتصادية سواء (إنتاجية ـ تسويقية ـ خدمية ) ذات العائد المالى.

وأوضحت مدير عام إدارة التنمية بالمحافظة، أن المشروعات التى يقوم الصندوق بتمويلها تأتى فى شكل قروض صغيرة تتراوح ما بين (3000-7500) جنيه وقد تصل إلى 20 ألفا فى حالة شراء معدات بمساهمة 20% من المنتفع وبفائدة قدرها 6% فقط كمصاريف إدارية، مشيراً إلى أن القرض متاح لجميع الفئات وخاصة الشباب والمرأة ومدة سداد القرض تتراوح من (2.5-3.5 ) سنة و مدة السماح ما بين 3-6 شهور وفقاً لطبيعة المشروع .



توزيع قروض لـ85 مشروعا لأبناء المنيا



توزيع قروض لـ85 مشروعا لأبناء المنيا



توزيع قروض لـ85 مشروعا لأبناء المنيا



توزيع قروض لـ85 مشروعا لأبناء المنيا



توزيع قروض لـ85 مشروعا لأبناء المنيا