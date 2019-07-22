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ايقاف محطة وقود غير مرخصة ورفع 178 طن قمامة ومخلفات بالمنيا

الإثنين، 22 يوليه 2019 12:08 م
ايقاف محطة وقود غير مرخصة ورفع 178 طن قمامة ومخلفات بالمنيا اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا فريق المحافظات

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أوقفت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا محطة وقود بإحدى قرى المركز، وذلك خلال حملة لإزالة التعديات والاشغالات نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنيه، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، باستمرارحملات إزالة التعديات على أراضى الدولة.

قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الوحدة المحلية أوقفت محطة وقود مخالفة بدون ترخيص وتعديها على حرم الطريق بقرية أم الساس التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى على، وتم التحفظ على الطلمبات الخاصة بالمحطة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وأضاف رئيس المركز، فى بيان أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودورى لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات التى من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدى لها ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم .

من جانب آخر، تواصل الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، جهودها فى رفع و إزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى التابعة لها، وذلك من خلال حملات النظافة التى يتم تنظيمها بالتعاون مع الجهات المعنية.

قال العقيد محمد صلاح أبو كريشه رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تمكنت من رفع وإزالة 178 طن من القمامة والمخلفات الصلبة ورفع مستوى كفاءة الطرق بمدينة أبوقرقاص وبـ 5 مجالس قروية "اتليدم ــ ابيوها ـ بنى عبيد ـ بنى حسن ـ أبوقرقاص البلد"، حيث تم رفع وإزالة 50 طن أتربة من المدينة، ورفع 53 طن من تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بقريتى اتليدم وأبيوها، و 20 طن بقرية أبوقرقاص البلد، و 30 طن قمامة بقرية بنى عبيد و25 طن بقرية بنى حسن.

 
 
 
 

 

 


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