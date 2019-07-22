ايقاف محطة وقود غير مرخصة ورفع 178 طن قمامة ومخلفات بالمنيا

المنيا فريق المحافظات

أوقفت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا محطة وقود بإحدى قرى المركز، وذلك خلال حملة لإزالة التعديات والاشغالات نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنيه، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، باستمرارحملات إزالة التعديات على أراضى الدولة.

قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الوحدة المحلية أوقفت محطة وقود مخالفة بدون ترخيص وتعديها على حرم الطريق بقرية أم الساس التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى على، وتم التحفظ على الطلمبات الخاصة بالمحطة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وأضاف رئيس المركز، فى بيان أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودورى لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات التى من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدى لها ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم .