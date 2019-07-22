الطقس فى الخليج.. حار فى الإمارات وغبار بالسعودية وسقوط أمطار بسلطنة عمان

كتب محمد تهامى زكى

تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الاثنين، طقسا حارا فى معظم الأنحاء مع تشكل بعض السحب وهطول الأمطار فى بعض المناطق، وأيضا تأثير الغبار والأتربة على مناطق أخرى.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتى المدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصةً الأجزاء الساحلية منها، كذلك على طريق الساحل الواصل لمنطقة جازان، فى حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتى الشرقية والرياض، فى حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، رطبا صباحا مع احتمال تشكل ضباب خفيف غربا وغائما جزئيا ومغبرا أحيانا على بعض المناطق مع فرصة لتكون السحب الركامية شرقا وجنوبا بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والموج فى الخليج العربى وبحر عمان خفيف إلى متوسط.



الإمارات

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، إن الطقس فى مملكة البحرين، اليوم الاثنين، سيكون حارًا نهارا ويكون رطبًا خلال الليل.

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، لكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة العظمى 41 درجة، والصغرى 29 درجة مئوية، والرطوبة النسبية العظمى 90 % والصغرى 25%.



البحرين

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، أن يسود طقس شديد الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة خلال ساعات النهار.

أما ليلا فتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة وتظهر بعض السحب العالية.

وقالت إدارة الأرصاد إن درجات الحرارة المتوقعة تتباين بحسب مناطق البلاد ما بين 48 درجة للعظمى و36 درجة للصغرى.



الكويت

سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن طقس اليوم غائم جزئيا إلى غائم على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار تكون رعدية مصحوبة برياح هابطة نشطة على جبال الحجر والولايات المجاورة خلال فترة ما بعد الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على معظم المناطق الساحلية، واحتمال هطول أمطار على المناطق الساحلية لمحافظة مسندم.

درجات الحرارة فى محافظة مسقط 35 / 29 وفى مدينة صلالة 30 / 26 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 45 درجة فى عبرى وأدناها 16 درجة فى جبل شمس.