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التضامن تفتتح أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على مستوى محافظة مطروح

الإثنين، 22 يوليه 2019 07:43 م
التضامن تفتتح أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على مستوى محافظة مطروح اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح
كتب مدحت وهبة وحسن مشالى

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افتتحت وزارة  التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مركزا لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة مطروح،  بمرافقة اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، وبحضور أعضاء مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بثورة 23 يوليو المجيدة.

ويعد مركز تأهيل مرضى الإدمان هو أول مركز مُتخصص من نوعه فى العلاج والتأهيل على مستوى محافظة مطروح، حيث يأتى التوسع فى المحافظات تأكيدا علي استراتيجية وزارة التضامن  للتصدى للفجوات الجغرافية فى الخدمات، وفى ظل حرص الدولة أيضا على تنمية المحافظات الحدودية فى مختلف المجالات، والارتقاء ببنيتها التحتية على كافة الأصعدة الاجتماعية والصحية وتصل طاقته الاستيعابية إلى 108 سرير ويخدم ما يقرب من 2000 مريض سنوياً على مستوى العيادات الخارجية والإقامة الداخلية والرعاية النهارية.

 


التضامن

مركز علاج الادمان بمطروح

مركز تأهيل مرضى بمطروح

علاج مرضى الادمان

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