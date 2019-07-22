الباحثة صفاء فرحات تناقش رسالة ماجيستير "السلوك الفوضوى لتلاميذ الإعدادية"

المنوفية - محمد فتحى

نظمت اليوم كلية التربية بجامعة السادات بمحافظة المنوفية، مناقشة رسالة الماجستير بعنوان "فاعلية برنامج إرشادى معرفى سلوكى لخفض السلوك الفوضوى لدى تلاميذ مدارس المرحلة الإعدادية"، مقدمة من الباحثة صفاء أحمد فرحات أحمد سالمان بالقاعة الكبرى بفندق الجامعة، جامعة مدينة السادات تحت رعاية الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات.

وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم لرسالة الماجستير من كل من: الدكتور عصام جمعة نصار أستاذ مساعد بقسم علم النفس بكلية التربية جامعة مدينة السادات مشرفا والدكتور فاروق السيد عثمان الاستاذ بقسم علم النفس بكلية التربية جامعة مدينة السادات رئيسا، ومناقشا والدكتور إسماعيل إبراهيم بدر استاذ الصحة النفسية وعميد كلية التربية السابق جامعة بنها عضوا ومناقشا .

وأكدت المناقشة خلال رسالة الماجستير أن أهمية فاعلية برنامج إرشادى معرفى سلوكى لخفض السلوك الفوضوى لدى تلاميذ مدارس المرحلة الإعدادية، تنفذ لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية، ويتم إستخدام المنهج التجريبى فى الدراسة وتضمن التصميم التجريبى ذو مجموعتين التجريبية الضابطة، لخفض السلوك الفوضوى لدى تلاميذ مدارس المرحلة الإعدادية.

وأضافت الباحثة أن عينة الدراسة تكونت من 32 عينة من التلاميذ الذكور والإناث وذوى السلوك الفوضى المرتفع ومتوسط أعمارهم من 12 عاما إلى 14 عاما، من تلاميذ مقيدين بالعام الدراسى الماضى، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، مؤكدا أن أدوات الدراسة تمثلت فى مقياس السلوك الفوضى، بطاقة الملاحظة، البرنامج الإرشادى المعرفى

ومن جانبه أكد عصام جمعة نصار أستاذ مساعد بقسم علم النفس بكلية التربية جامعة مدينة السادات المشرف على رسالة الماجستير، أن الباحثة أبلت بلاء حسن فى مناقشة لرسالة وتم منح درجة الماجستير .



رساله ماجستير لخفض السلوك الفوضوى لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية



رساله ماجستير لخفض السلوك الفوضوى لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية



رساله ماجستير لخفض السلوك الفوضوى لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية



رساله ماجستير لخفض السلوك الفوضوى لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية



رساله ماجستير لخفض السلوك الفوضوى لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية



رساله ماجستير لخفض السلوك الفوضوى لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية



رساله ماجستير لخفض السلوك الفوضوى لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية



رساله ماجستير لخفض السلوك الفوضوى لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية



رساله ماجستير لخفض السلوك الفوضوى لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية



رساله ماجستير لخفض السلوك الفوضوى لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية



رساله ماجستير لخفض السلوك الفوضوى لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية