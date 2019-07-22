الأردن يدين هدم الاحتلال الإسرائيلى وحدات سكنية فى القدس

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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الاثنين ، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم عشرات الوحدات السكنية العائدة لمواطنين فلسطينيين فى منطقة صور باهر بالقدس الشرقية.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سفيان القضاة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - على رفض المملكة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها وسياسات مصادرة الاراضي والهدم وطرد السكان، وإنشاء الطرق الالتفافية لخدمة المستوطنات، وغيرها من السياسات والاجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان.