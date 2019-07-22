افتتاح 15 منشآة تعليمية وخدمية بجامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ _ محمد سليمان

افتتح قيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عددا من المنشآت الجديدة بجامعة كفر الشيخ، بحضور الأستاذ الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة، وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والمستشارين الثقافيين لبعض الدول العربية والإسلامية والصديقة والدكتور صلاح الجعفراوى مستشار مؤسسه محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، و ممثلى الموئسسات الرقابية والتنفيذية بالمحافظة و نواب رئيس الجامعة والعمداء والوكلاء السابقين والحاليين و أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

وقال الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، إن المنشآت التى تم افتتاحها هى كلية الحاسبات والمعلومات، مبنى معهد علوم وتكنولوجيا النانو، كلية الذكاء الاصطناعي، كلية الحقوق، مبنى الخدمات الطلابية، الإدارة العامة للجامعة، مركز المؤتمرات، المكتبة المركزية، دار الضيافة، المدينة الجامعية طالبات، المرحلة الثانية من كلية الهندسة، ورش كلية الزراعة، المسرح المدرسى التى قامت الجامعة بإنشائه لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كما تفقد الحضور الحدائق الرياضية الثلاثة التى تم إنشاؤها بالجامعة وتضم 48 جهاز لياقة رياضية بمعدل 16 جهازا لكل حديقة لتلبية حاجة الطلبة والإداريين لممارسة الرياضة وإطلاق طاقاتهم، والاستمتاع بمهاراتهم طوال فترات الأسبوع مجانا. الجمهوري، وتم عرض فيلم تسجيلى عن الجامعة، وألقى رئيس اتحاد طلاب الجامعة أحمد العصار كلمة الطلاب،وتحدث رئيس تحرير جريدة الأسبوع محمود بكري، وألقى الدكتور صلاح الجعفراوى مستشار مؤسسه محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية كلمة المؤسسة وقدم درع المؤسسة، ودرع مؤسسة الشيخ حمدان للعلوم لرئيس الجامعة، وقدم رؤساء جامعات دمياط وطنطا ودمنهور وألقى أمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية كلمة الإداريين، كما تحدث عضو مجلس النواب هانى النواصرة عن النواب، كما ألقى كلمة اعضاء هيئة التدريس الدكتور ممدوح محمد عيسوى أستاذ الحشرات بكلية الزراعة .