سوبر كورة
Ads
الإثنين، 22 يوليه 2019 08:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح 15 منشآة تعليمية وخدمية بجامعة كفر الشيخ

الإثنين، 22 يوليه 2019 08:31 م
افتتاح 15 منشآة تعليمية وخدمية بجامعة كفر الشيخ جانب من الافتتاح
كفر الشيخ _ محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

افتتح قيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عددا من المنشآت الجديدة بجامعة كفر الشيخ، بحضور الأستاذ الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة، وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والمستشارين الثقافيين لبعض الدول العربية والإسلامية والصديقة والدكتور صلاح الجعفراوى مستشار مؤسسه محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، و ممثلى الموئسسات الرقابية والتنفيذية بالمحافظة و نواب رئيس الجامعة والعمداء والوكلاء السابقين والحاليين و أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

وقال الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، إن المنشآت التى تم افتتاحها هى كلية الحاسبات والمعلومات،  مبنى معهد علوم وتكنولوجيا النانو،  كلية الذكاء الاصطناعي،  كلية الحقوق،  مبنى الخدمات الطلابية،  الإدارة العامة للجامعة،  مركز المؤتمرات، المكتبة المركزية، دار الضيافة، المدينة الجامعية طالبات،  المرحلة الثانية من كلية الهندسة، ورش كلية الزراعة، المسرح المدرسى التى قامت الجامعة بإنشائه لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كما تفقد الحضور الحدائق الرياضية الثلاثة التى تم إنشاؤها بالجامعة وتضم 48 جهاز لياقة رياضية بمعدل 16 جهازا لكل حديقة لتلبية حاجة الطلبة والإداريين لممارسة الرياضة وإطلاق طاقاتهم، والاستمتاع بمهاراتهم طوال فترات الأسبوع مجانا. الجمهوري،  وتم عرض فيلم تسجيلى عن الجامعة، وألقى رئيس اتحاد طلاب الجامعة أحمد العصار كلمة الطلاب،وتحدث رئيس تحرير جريدة الأسبوع محمود بكري،  وألقى الدكتور صلاح الجعفراوى مستشار مؤسسه محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية كلمة المؤسسة وقدم درع المؤسسة،  ودرع مؤسسة الشيخ حمدان للعلوم لرئيس الجامعة،  وقدم رؤساء جامعات دمياط وطنطا ودمنهور وألقى أمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية كلمة الإداريين، كما تحدث عضو مجلس النواب هانى النواصرة عن النواب،  كما ألقى كلمة اعضاء هيئة التدريس الدكتور ممدوح محمد عيسوى أستاذ الحشرات بكلية الزراعة .

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيح

مجلس جامعه

بحث علمي

دولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة كفر الشيخ: افتتاح 15 منشأة جديدة اليوم بحضور المحافظ

الإثنين، 22 يوليه 2019 02:00 ص

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح 15 منشأة جديدة بحضور المحافظ.. غدا

الأحد، 21 يوليه 2019 02:16 م

صور.. تعرف على أول كلية للذكاء الاصطناعى فى مصر بجامعة كفر الشيخ

السبت، 20 يوليه 2019 04:11 ص

كلية الذكاء الاصطناعى تستعد لبدء الدراسة بجامعة كفر الشيخ سبتمبر المقبل

الخميس، 18 يوليه 2019 02:28 م

صور.. فريق طبى بمستشفى جامعة كفر الشيخ يشخص حالات نادرة لأجنة داخل الرحم

الأربعاء، 17 يوليه 2019 05:47 م

جامعة كفر الشيخ تكرم رئيسها بحضور المحافظ وتفتتح 15 منشأة تعليمية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:42 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جيمس كاميرون يهنئ Avengers Endgame على عرش أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات

جيمس كاميرون يهنئ Avengers Endgame على عرش أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات

ثانوس ينسف Avatar ويتصدر الأعلى تحقيقاً للإيرادات فى التاريخ

ثانوس ينسف Avatar ويتصدر الأعلى تحقيقاً للإيرادات فى التاريخ

فيديو.. الأبقار لا تقل عن سنتين والجمال 5 سنوات.. الإفتاء توضح سن الأضحية

فيديو.. الأبقار لا تقل عن سنتين والجمال 5 سنوات.. الإفتاء توضح سن الأضحية

شباب فراعنة اليد يهزمون فرنسا 37 / 32 فى كأس العالم بإسبانيا

شباب فراعنة اليد يهزمون فرنسا 37 / 32 فى كأس العالم بإسبانيا

الأربعاء.. الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

الأربعاء.. الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

مدير الكلية البحرية: طلابنا لديهم مستقبل كبير وواعد فى ظل التطوير والتحديث.. اللواء إيهاب صلاح: المعدات الحديثة تطلبت صناعة فرد مقاتل قادر على استخدامها.. والتميز سمة الطلاب فى الكلية

مدير الكلية البحرية: طلابنا لديهم مستقبل كبير وواعد فى ظل التطوير والتحديث.. اللواء إيهاب صلاح: المعدات الحديثة تطلبت صناعة فرد مقاتل قادر على استخدامها.. والتميز سمة الطلاب فى الكلية

حسام البدرى يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويقرر العودة للتدريب

حسام البدرى يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويقرر العودة للتدريب

اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة