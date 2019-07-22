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استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 22-7-2019 فى مصر

الإثنين، 22 يوليه 2019 11:31 ص
استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 22-7-2019 فى مصر الذهب - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 22-7-2019، استقرار ملحوظ حتى الآن، إذ سجل الذهب 658 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى سوق الصاغة المصرى، فى حين تسجل أوقية الذهب 1425 دولار.


 

أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 سجل 564 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 658 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 752 جنيها للجرام

الجنيه الذهب سجل 5264 جنيها

أوقية الذهب 1425 دولارا.
 

يشار إلى أن أسعار الذهب شدت خلال الثلاثة أيام الماضية اضرابات كبيرة، صعودا وهبوطا، إذ صعد الذهب عالميا لأعلى مستوياته فى 6 أعوام، مسجلاً 1452 دولارا للأوقية، وهو أعلى سعر للذهب منذ مايو 2013، الأمر الذى انعكس على أسعار الذهب فى مصر لترتفع على مدار يومين قرابة 18 جنيها للجرام فى سوق الصاغة بمصر.

وفي مؤتمر للبنك المركزي الأمريكى الخميس الماضى، قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، إن صانعي السياسات بحاجة لتقديم التحفيز مبكرا للتعامل مع التضخم المنخفض حين تكون أسعار الفائدة قرب الصفر، وليس بمقدورهم الانتظار حتى تحدث أزمة اقتصادية.

وتصريحات وليامز تجعل من المؤكد تقريبا أن مجلس الاحتياطي الاتحادى سيختار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومى 30 و31 يوليو، وتغذى أيضا التوقعات بإجراء خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

 

 

 

 

 

 


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