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ارتفاع معدل التضخم فى الجزائر بنسبة 3%

الإثنين، 22 يوليه 2019 10:56 ص
ارتفاع معدل التضخم فى الجزائر بنسبة 3% سلع غذائية - أرشيفية
كتبت – هناء أبو العز

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أكدت وكالة الأنباء الجزائرية، ارتفاع الأسعار فى الجزائر بنسبة 3.1%، وفق بيان صدر عن مركز الإحصاء الجزائرى.
 
ويمثل ارتفاع أسعار الاستهلاك، متوسط معدل التضخم السنوى المحتسب خلال الـ12 شهرا الممتدة من يوليو 2018 إلى يونيو 2019 مقارنة مع الفترة الممتدة من يوليو 2017 إلى يونيو 2018.
 
وسجلت أسعار الاستهلاك من يناير الى يونيو 2019 ارتفاعًا بحوالي 2 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات، وشمل هذا الارتفاع جميع أصناف السلع باستثناء المنتجات الزراعية  الطازجة التي تراجعت.
 

الجزائر

نسبة التضخم فى الجزائر

أسعار السلع الاستهلاكية

المنتجات الزراعية

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