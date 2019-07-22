ارتفاع حصيلة قتلى انفجار فى مقديشو لـ 17 شخصا

(رويترز)

قال مسئولون طبيون إن حصيلة انفجار قنبلة اليوم الاثنين، خارج فندق قرب المطار الدولى فى العاصمة الصومالية مقديشو إلى 17 شخصا على الأقل وإصابة 28 آخرون.

وأعلنت حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة والتى تسعى لإسقاط الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة مسئوليتها عن الهجوم.