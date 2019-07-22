ارتفاع حصيلة قتلى انفجار فى مقديشو لـ 17 شخصا

قال مسئولون طبيون إن حصيلة انفجار قنبلة اليوم الاثنين، خارج فندق قرب المطار الدولى فى العاصمة الصومالية مقديشو إلى 17 شخصا على الأقل وإصابة 28 آخرون.
وأعلنت حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة والتى تسعى لإسقاط الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة مسئوليتها عن الهجوم.
وقال محمد يوسف مدير مستشفى المدينة فى مقديشو، إن المستشفى استقبل 17 جثة و28 مصابا بينهم 12 في حالة حرجة.
وقال فرح حسين، وهو صاحب متجر شاهد الهجوم، إن القنبلة انفجرت عند نقطة التفتيش الأولى على الطريق المؤدي إلى المطار.
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