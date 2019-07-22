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ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1.30% بختام التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

الإثنين، 22 يوليه 2019 12:59 م
ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1.30% بختام التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.30% رابحاً 35.61 نقطة ليغلق عند مستوى 2774.87 نقطة.
  
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 146.2 مليون سهم محققة ما قيمته 199.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2553 صفقة لـ36 سهما، وارتفعت 30 سهماً، وانخفضت 8 أسهم، واستقر سهم واحد.
 
وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.29%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.03%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.10%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.86%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.82%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.72%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.55%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.21%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى للمرطبات بنسبة 14.97%، ثم سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.57%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم أملاك للتمويل بنسبة 1.83%، ثم سهم العربية للطيران بنسبة 0.93%.
 

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