سوبر كورة
Ads
الإثنين، 22 يوليه 2019 07:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 6 فى حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

الإثنين، 22 يوليه 2019 06:50 م
إصابة 6 فى حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج انقلاب سيارة - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد الطريق الصحراوى الغربى، إنقلاب سيارة على الطريق نتيجة إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث، اصابة 6 من مستقلى السيارة تم نقلهم جميعا لمستشفى سوهاج العام لتلقى العلاج.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطرق، يفيد بإنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى، ووجود مصابين.

وبالفحص تبين إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى، ونتج عن ذلك إصابة رمضان محمد إسماعيل» بكدمات في الوجه، «إسلام هشام عبد الحفيظ»، بجروح متفرقة بالوجه و«حمادة جمال عبد الغني»، 33 سنة، بجرح بالرأس، علاء منصور سعدي» 20 سنة، بجروح وكدمات متفرقه بالراس، و«أحمد السيد محمود»، 20 سنة، بجروح بالوجه ، و«محمود سعدي عليوه»، 23 سنة، بجروح بالساق اليمنى واليسرى، مجندون، تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام.

جار تحريرمحضرا بالواقعة وإعادة حركة السير على الطريق تمهيد للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار الحوادث

الطريق الصحراوى الغربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ثانوس ينسف Avatar ويتصدر الأعلى تحقيقاً للإيرادات فى التاريخ

ثانوس ينسف Avatar ويتصدر الأعلى تحقيقاً للإيرادات فى التاريخ

فيديو.. الأبقار لا تقل عن سنتين والجمال 5 سنوات.. الإفتاء توضح سن الأضحية

فيديو.. الأبقار لا تقل عن سنتين والجمال 5 سنوات.. الإفتاء توضح سن الأضحية

شباب فراعنة اليد يهزمون فرنسا 37 / 32 فى كأس العالم بإسبانيا

شباب فراعنة اليد يهزمون فرنسا 37 / 32 فى كأس العالم بإسبانيا

الأربعاء.. الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

الأربعاء.. الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

مدير الكلية البحرية: طلابنا لديهم مستقبل كبير وواعد فى ظل التطوير والتحديث.. اللواء إيهاب صلاح: المعدات الحديثة تطلبت صناعة فرد مقاتل قادر على استخدامها.. والتميز سمة الطلاب فى الكلية

مدير الكلية البحرية: طلابنا لديهم مستقبل كبير وواعد فى ظل التطوير والتحديث.. اللواء إيهاب صلاح: المعدات الحديثة تطلبت صناعة فرد مقاتل قادر على استخدامها.. والتميز سمة الطلاب فى الكلية

حسام البدرى يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويقرر العودة للتدريب

حسام البدرى يعتذر عن الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويقرر العودة للتدريب

اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يلجأ لحكام أمريكا اللاتينية لإدارة قمة الأهلي والزمالك

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

ثروة ناصف ساويرس تقفز 25 مليار جنيه بعد صعود أستون فيلا وتأسيس شركة كبرى

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

شاهد فى دقيقة.. 10 أخطاء يقع فيها طلاب التنسيق.. احذرها

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

السيسى: لن ننحنى للإرهاب أبدا.. والشعب المصرى بطل معركة التنمية

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

الكاميرون تحتفل بحكام نهائي أمم أفريقيا فى شوارع العاصمة.. صور

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

مفاجأة.. 9 ملايين جنيه سر فشل انتقال كهربا لبشكتاش التركى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة