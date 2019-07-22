إصابة 6 فى حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطرق، يفيد بإنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى، ووجود مصابين.

وبالفحص تبين إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى، ونتج عن ذلك إصابة رمضان محمد إسماعيل» بكدمات في الوجه، «إسلام هشام عبد الحفيظ»، بجروح متفرقة بالوجه و«حمادة جمال عبد الغني»، 33 سنة، بجرح بالرأس، علاء منصور سعدي» 20 سنة، بجروح وكدمات متفرقه بالراس، و«أحمد السيد محمود»، 20 سنة، بجروح بالوجه ، و«محمود سعدي عليوه»، 23 سنة، بجروح بالساق اليمنى واليسرى، مجندون، تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام.

جار تحريرمحضرا بالواقعة وإعادة حركة السير على الطريق تمهيد للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.