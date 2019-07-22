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إصابة عشرات الفلسطينيين بينهم مسعف خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى

الإثنين، 22 يوليه 2019 02:15 ص
إصابة عشرات الفلسطينيين بينهم مسعف خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى قوات الاحتلال - أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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 أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بينهم مسعف، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، بأن قوات الاحتلال اعتدت على طواقم الإسعاف ومنعتها من نقل الإصابات إلى المستشفى، ما أدى لإصابة مسعف بعيار معدنى مغلف بالمطاط فى بطنه.

كما اندلعت مواجهات عنيفة فى شوارع وأزقة العيسوية، واعتدت قوات الاحتلال على السكان والمشاة بالضرب والدفع.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها فى محيط مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك، وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ عزام الخطيب إن المصلين أدوا صلاة العشاء فى المسجد الأقصى، وكذلك بمصلى باب الرحمة، رغم إجراءات الاحتلال.

 

 

 


فلسطين

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قوات الاحتلال الاسرائيلى

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