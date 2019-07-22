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إحالة 6 موظفين بالوحدة المحلية بسنفا ميت غمر الدقهلية للتحقيق

الإثنين، 22 يوليه 2019 05:16 م
إحالة 6 موظفين بالوحدة المحلية بسنفا ميت غمر الدقهلية للتحقيق
الدقهلية شريف الديب

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أحالت منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر 6 من الموظفين العاملين بالوحدة المحلية بقرية سنفا التابعة لدائرة المركز، للتحقيق لتغييهم وخروجهم بدون خط سير أو إذن رسمي خلال زيارة مفاجأة .
 
وقد كلفت رئيسة المركز، حاتم قابيل نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر و السيد الصعيدي مفتش مالي وإداري برئاسة المركز  بتفقد سير العمل بالوحدة المحلية بسنفا، وحالة النظافه بالقريه، ومتابعة شكاوى المواطنين وانظباط العاملين بالوحدة، كما تم المرور علي مركز شباب ومكتب تموين سنفا وتبين حسن سير وانضباط الموظفين بهما .
 
 
 

الدقهلية

الوحدة المحلية بسنفا

مركز ميت غمر

غياب الموظفين

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