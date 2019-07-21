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1600طالب يتقدمون لاختبارات التربية الرياضية بجامعة سوهاج

الأحد، 21 يوليه 2019 06:35 م
1600طالب يتقدمون لاختبارات التربية الرياضية بجامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج خلال تفقد اللجان
سوهاج محمود مقبول

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تتواصل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، المتقدمين لكلية التربية الرياضية، بجامعة سوهاج، حيث تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، اليوم، الامتحان المعرفي الخاص باختبارات القدرات للكلية، يصاحبه الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور محروس محمود عميد الكلية .
 
وأوضح عزيز أن الهدف من الاختبارات المعرفية للطلاب هو التعرف علي قدرات ومهارات الطالب الشخصية والتي بالطبع تختلف من شخص إلي أخر، ومدي ملائمته على استيعاب المواد الدراسية والمهارات العلمية بمختلف الاقسام.
 
واوضح الدكتور صفا محمود السيد أن اختبارات القدرات الخاصة بالطلاب شملت الفحص الطبي المبدئي علي القلب والصدر، اختبار الذكاء والمعلومات العامة في المجال الرياضي، اختبار المهارة في نوع النشاط الرياضي المتخصص، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات البدنية المقررة، وقياس الطول للفتيات الذي لايقل عن 155 سم، وللبنين عن 165 سم، ثم اختبار القوام والمقابلة الشخصية واخيراََ إجتياز كشف القومسيون الطبي العام .
 
واشار الدكتور محروس محمود عميد الكلية الي انه تقدم للاختبارات الي الان 1600 طالب وطالبة، حيث بدأ الطلاب في اداء اختبار القدرات يوم 6 يوليو وتستمر حتي يوم 22 من نفس الشهر.
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سوهاج

جامعة سوهاج

كلية التربية الرياضية

اختبار القدرات

الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج

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