13 مشرف ورئيس بعثة لمرافقة حجاج الجمعيات الأهلية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، عن اختيار رئيساً لمرافقة بعثة حجاج الجمعيات الاهلية و12 مشرفا لمرافقة الحجاج للأراضي المقدسة من أعضاء الجمعيات أثناء أداء المناسك.

يذكر أن عدد حجاج الجمعيات الأهلية هذا العام 546 حاج بمحافظة الغربية، سيتوجهون لأدلاء مناسك الحج لهذا العام، من الفائزين فى قرعة حج الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وأوضح منير أبو الخير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الفائزين بالحج لهذا العام تقدموا للقرعة من خلال 155جمعية أهلية على مستوى المحافظة، حيث فاز546حاج بينهم 12مشرف.

وأشار إلى أنه سيتم تسفير الحجاج فور الانتهاء من استخراج تذاكر الطيران والتأشيرات، على فوجين الأول فى 7اتوبيسات والثاني فى 5 أتوبيسات لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي للسفر إلى الأراضي المقدسة.