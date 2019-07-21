وكيل تعليم كفر الشيخ: لا شكوى من أول امتحانات الفرصة الثانية للصف الاول الثانوي

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددًا من لجان امتحانات الفرصة الثانية للصف الأول الثانوى، بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومنها مدرسة "شهيد السلام" الثانوية ، ومدرسة "الشهيد هشام بركات" الثانوية للبنات.

كما تابعت وكيل الوزارة، الامتحانات فى جميع الإدارات التعليمية الـ13 من خلال الفيديو كنفرانس، واطمأنت وكيل الوزارة على سير الإمتحانات، ولم ترد أى شكوى بشأن الامتحانات، وذلك على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة .

وقد أدى 161 طالب وطالبة، إمتحان الفرصة الثانية فى اللغة العربية، وتغيب 24 طالباً وطالبة، ولم ترصد غرفة العمليات أية مشاكل أو شكاوى .