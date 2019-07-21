وكيل الأوقاف بالدقهلية: امتحان 179 طالبا من الدفعة الأولى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

الدقهلية - سارة الباز

صرح الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، بانعقاد الاختبار التحريرى للسنة الأولى للمتقدمين لمركز إعداد محفظى القرآن الكريم بمقر المركز الثقافى بمسجد الشيخ حسانين بالمنصورة، على مدار يومين متتالين، بدءا من اليوم الأحد لـ 179 ممتحنا ممن بلغت نسبة حضورهم للمحاضرات خلال العام الدراسي 75% على الأقل.

وأضاف "زيادة" بأن المركز يمنح للدارس شهادة معتمدة من وزارة الأوقاف، وتصريح رسمى لممارسة مهنة تحفيظ القرآن الكريم، كمحفظ معتمد، لافتا إلى أنه قد تم تنظيم الدراسة بالمركز خلال فترتين صباحية ومسائية، لتتناسب مع ظروف الدارس، الأولى تبدأ من الساعة 9 صباحا، وحتى 1 ظهرا، والثانية من الساعة 3 عصرا، وحتى 7 مساء، يتلقى فيها الدارس علوم القرآن وأحكامه وتجويده على أيدى متخصصين من الأئمة الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراة، وعضوية شيوخ المقارئ.

وأشار، إلى وجود 4 مراكز دراسية على مستوى محافظة الدقهلية موزعة كالآتي : الأول "بمسجد الشيخ حسانين" بالمنصورة، والثانى "بمسجد الكفان" بطلخا، والثالث "بمسجد البرجاسى" بالسنبلاوين، والرابع "بالمسجد الكبير" بميت عزون شرق المنصورة.