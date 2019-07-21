سوبر كورة
Ads
الأحد، 21 يوليه 2019 03:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل الأوقاف بالدقهلية: امتحان 179 طالبا من الدفعة الأولى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

الأحد، 21 يوليه 2019 02:57 م
وكيل الأوقاف بالدقهلية: امتحان 179 طالبا من الدفعة الأولى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، بانعقاد الاختبار التحريرى للسنة الأولى للمتقدمين لمركز إعداد محفظى القرآن الكريم بمقر المركز الثقافى بمسجد الشيخ حسانين بالمنصورة، على مدار يومين متتالين، بدءا من اليوم الأحد لـ 179 ممتحنا ممن بلغت نسبة حضورهم للمحاضرات خلال العام الدراسي 75% على الأقل.
 
وأضاف "زيادة" بأن المركز يمنح للدارس شهادة معتمدة من وزارة الأوقاف، وتصريح رسمى لممارسة مهنة تحفيظ القرآن الكريم، كمحفظ معتمد، لافتا إلى أنه قد تم تنظيم الدراسة بالمركز خلال فترتين صباحية ومسائية، لتتناسب مع ظروف الدارس، الأولى تبدأ من الساعة 9 صباحا، وحتى 1 ظهرا، والثانية من الساعة 3 عصرا، وحتى 7 مساء، يتلقى فيها الدارس علوم القرآن وأحكامه وتجويده على أيدى متخصصين من الأئمة الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراة، وعضوية شيوخ المقارئ.
 
وأشار، إلى وجود 4 مراكز دراسية على مستوى محافظة الدقهلية موزعة كالآتي : الأول "بمسجد الشيخ حسانين" بالمنصورة، والثانى "بمسجد الكفان" بطلخا، والثالث "بمسجد البرجاسى" بالسنبلاوين، والرابع "بالمسجد الكبير" بميت عزون شرق المنصورة.
 
 

محافظه الدقهليه

اوقاف الدقهليه

وزاره الاوقاف

مركز اعداد محفظى القران

القران الكريم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

هنا شيحة لـ "اليوم السابع": انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شئ نصيب"

هنا شيحة لـ "اليوم السابع": انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شئ نصيب"

كهربا "كعب داير" فى أوروبا من الشرق للغرب.. الصحافة البرتغالية: نجم القلعة البيضاء يغادر تركيا إلى البرتغال للانتقال إلى ديسبورتيفو أفيس والإعلان الرسمى خلال ساعات.. وإيناسيو مدرب الزمالك الأسبق كلمة السر

كهربا "كعب داير" فى أوروبا من الشرق للغرب.. الصحافة البرتغالية: نجم القلعة البيضاء يغادر تركيا إلى البرتغال للانتقال إلى ديسبورتيفو أفيس والإعلان الرسمى خلال ساعات.. وإيناسيو مدرب الزمالك الأسبق كلمة السر

صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

فيديوجراف.. أبرز 8 معلومات بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

فيديوجراف.. أبرز 8 معلومات بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

سفير مصر بألمانيا: لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

سفير مصر بألمانيا: لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

فيديو.. متحدث حزب أردوغان يعترف بحماية ودعم تركيا لجماعة الإخوان الإرهابية

فيديو.. متحدث حزب أردوغان يعترف بحماية ودعم تركيا لجماعة الإخوان الإرهابية

موجز 1.. معامل الحاسب الآلى بالجامعات تستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق

موجز 1.. معامل الحاسب الآلى بالجامعات تستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق

رئيس أستون فيلا يشرح كيف أنقذ ناصف ساويرس النادى من الإفلاس

رئيس أستون فيلا يشرح كيف أنقذ ناصف ساويرس النادى من الإفلاس

بالإنفوجراف.. بلومبرج: الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء بـ2019

بالإنفوجراف.. بلومبرج: الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء بـ2019

هوسكورد يختار تريزيجيه ضمن أفضل 5 لاعبين فى بطولة امم افريقيا 2019

هوسكورد يختار تريزيجيه ضمن أفضل 5 لاعبين فى بطولة امم افريقيا 2019

مدرب الزمالك الأسبق وراء انتقال كهربا للدورى البرتغالى

مدرب الزمالك الأسبق وراء انتقال كهربا للدورى البرتغالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة