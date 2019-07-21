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وزير التسامح الإماراتى: نعتمد "التسامح" منهجا

الأحد، 21 يوليه 2019 06:01 م
وزير التسامح الإماراتى: نعتمد "التسامح" منهجا جانب من حفل التكريم
إيمان حنا

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قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتى، إن دولة الإمارات منذ تأسيسها عرفت بقيمها التى تعتمد التسامح والتعايش أساساً ومنهجا لها، فرحبت بالجميع بمختلف ثقافاتهم وأديانهم، كما وفرت لهم البيئة المثالية للتعاون والتعايش لما فيه مصلحة الجميع، في بيئة يحيط بها التسامح وقبول الآخر، وسرنا على درب الوالد المؤسس الشيخ زايد بن نهيان"، وفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية.

جاء هذا خلال تكريم الفائزين فى المسابقة الرمضانية الأولى التى أطلقتها وزارة التسامح بدولة الإمارات، لتحفيز الشباب للمشاركة بفكرهم وإبداعاتهم لنشر مفهوم التسامح، إضافة إلى تكريم المؤسسات والأفراد الذين ساهموا في إنجاح المسابقة، وقد ركزت المسابقة على إبراز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر، من خلال «أفلام قصيرة»، يعدها المشاركون فيما لا تتجاوز مدة الفيلم الدقيقة، وتعرض من خلا مواقع التواصل الاجتماعى، وقد شارك فى المسابقة أعداد كبيرة من كافة المراحل العمرية من مواطنى الإمارات والمقيمين بها من مختلف الجنسيات.

يذكر أن ضمن الفائزين بمسابقة "التسامح" الطلاب الموهوبون الذين قدموا المسابقة الرمضانية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهما الطالب حمد الشامسى، والطالبة شهد أبو النصر، نادين السيد عن مدرسة أكاديمية الدار بأبوظبى، إضافة إلى فاطمة محمد العزيزى، ونايلة وغاية سعد الأحبابى، وروان مالك كرباج، وعائشة مبارك عبيد الزحمى.


الامارات

وزارة التسامح

وزير التسامح

مسابقة رمضانية

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