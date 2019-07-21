سوبر كورة
Ads
الأحد، 21 يوليه 2019 03:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ القليوبية تشهد التشغيل الفعلى لمنظومة الخدمات الحكومية التكنولوجية

الأحد، 21 يوليه 2019 03:31 م
نائب محافظ القليوبية تشهد التشغيل الفعلى لمنظومة الخدمات الحكومية التكنولوجية الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، ويرافقها كلاً من العميد طاهر الحنفى مدير مشروع القليوبيه لتطوير الخدمات الحكوميه بوزارة التخطيط، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق، والمهندسة رضا محمد مشرفة المتابعه للمراكز التكنولوجية بالمحافظة، المركز التكنولوجى بحى شرق شبرا الخيمة لمتابعة بدء التشغيل الفعلى على المنظومة الجديدة التى تقوم بها وزارة التخطيط فى إطار البروتوكول ما بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية.

وأكدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، أن ذلك التحول التكنولوجى فى إصدار التراخيص سيعمل على تسهيل الخدمة للمواطنين وعدم تزويرها ومنع التعامل المباشر بين طالب الخدمة وتحقيقاً للشفافية

وخلال الزيارة تم متابعة عمليات الإدخال وتنفيذ البرنامج وقد تم التوجيه بتوفير كافة الوسائل والتسهيلات وإزالة أية عقبات للوصول إلى المستوى المنشود لما فى ذلك من أهمية هذا التحول فى تقليص الوقت والجهد وتحسين مستوى دقه الاداء فى الخدمات المقدمة.

 

 


القليوبية

نائب محافظ القليوبية

المراكز التكنولوجية بالقليوبية

شبرا الخيمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب محافظ القليوبية تستجيب لشكوى أهالى قرية نقباس برفع 120 طن قمامة

الإثنين، 08 يوليه 2019 07:49 م

نائب محافظ القليوبية تعقد اجتماعا لبحث التجهيزات للمراكز التكنولوجية بـ 6 مدن

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:24 م

نائب محافظ القليوبية: رفع 1600 طن تراكمات قمامة بمنطقة القطاوي بشبرا الخيمة

السبت، 06 يوليه 2019 02:10 م

نائب محافظ القليوبية: المراكز التكنولوجية تسهل الخدمات المقدمة للمواطن

الأربعاء، 12 يونيو 2019 06:00 م

نائب محافظ القليوبية تتفقد قسمى الحرير و النحل بالقناطر الخيرية

الأحد، 19 مايو 2019 02:40 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

هنا شيحة لـ "اليوم السابع": انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شئ نصيب"

هنا شيحة لـ "اليوم السابع": انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شئ نصيب"

كهربا "كعب داير" فى أوروبا من الشرق للغرب.. الصحافة البرتغالية: نجم القلعة البيضاء يغادر تركيا إلى البرتغال للانتقال إلى ديسبورتيفو أفيس والإعلان الرسمى خلال ساعات.. وإيناسيو مدرب الزمالك الأسبق كلمة السر

كهربا "كعب داير" فى أوروبا من الشرق للغرب.. الصحافة البرتغالية: نجم القلعة البيضاء يغادر تركيا إلى البرتغال للانتقال إلى ديسبورتيفو أفيس والإعلان الرسمى خلال ساعات.. وإيناسيو مدرب الزمالك الأسبق كلمة السر

صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

فيديوجراف.. أبرز 8 معلومات بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

فيديوجراف.. أبرز 8 معلومات بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

سفير مصر بألمانيا: لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

سفير مصر بألمانيا: لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

فيديو.. متحدث حزب أردوغان يعترف بحماية ودعم تركيا لجماعة الإخوان الإرهابية

فيديو.. متحدث حزب أردوغان يعترف بحماية ودعم تركيا لجماعة الإخوان الإرهابية

موجز 1.. معامل الحاسب الآلى بالجامعات تستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق

موجز 1.. معامل الحاسب الآلى بالجامعات تستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق

رئيس أستون فيلا يشرح كيف أنقذ ناصف ساويرس النادى من الإفلاس

رئيس أستون فيلا يشرح كيف أنقذ ناصف ساويرس النادى من الإفلاس

بالإنفوجراف.. بلومبرج: الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء بـ2019

بالإنفوجراف.. بلومبرج: الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء بـ2019

هوسكورد يختار تريزيجيه ضمن أفضل 5 لاعبين فى بطولة امم افريقيا 2019

هوسكورد يختار تريزيجيه ضمن أفضل 5 لاعبين فى بطولة امم افريقيا 2019

مدرب الزمالك الأسبق وراء انتقال كهربا للدورى البرتغالى

مدرب الزمالك الأسبق وراء انتقال كهربا للدورى البرتغالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة