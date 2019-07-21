نائب محافظ القليوبية تشهد التشغيل الفعلى لمنظومة الخدمات الحكومية التكنولوجية

القليوبية - إبراهيم سالم

تفقدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، ويرافقها كلاً من العميد طاهر الحنفى مدير مشروع القليوبيه لتطوير الخدمات الحكوميه بوزارة التخطيط، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق، والمهندسة رضا محمد مشرفة المتابعه للمراكز التكنولوجية بالمحافظة، المركز التكنولوجى بحى شرق شبرا الخيمة لمتابعة بدء التشغيل الفعلى على المنظومة الجديدة التى تقوم بها وزارة التخطيط فى إطار البروتوكول ما بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية.

وأكدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، أن ذلك التحول التكنولوجى فى إصدار التراخيص سيعمل على تسهيل الخدمة للمواطنين وعدم تزويرها ومنع التعامل المباشر بين طالب الخدمة وتحقيقاً للشفافية.

وخلال الزيارة تم متابعة عمليات الإدخال وتنفيذ البرنامج وقد تم التوجيه بتوفير كافة الوسائل والتسهيلات وإزالة أية عقبات للوصول إلى المستوى المنشود لما فى ذلك من أهمية هذا التحول فى تقليص الوقت والجهد وتحسين مستوى دقه الاداء فى الخدمات المقدمة.