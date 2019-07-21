نائب محافظ الإسكندرية يفتتح مقر الأكاديمية المهنية للمعلمين

الإسكندرية - جاكلين منير

افتتح أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم، مقر الأكاديمية المهنية للمعلمين "فرع الإسكندرية" وذلك بكلية التربية جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور مجدي أمين، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية.

وتعتبر الأكاديمية المهنية للمعلمين مركز تميز محلى وإقليمى ودولى يضمن جودة منظومة التنمية المهنية المستدامة للمعلمين بشراكة فاعلة مع كليات التربية والمدارس والمؤسسات الأخرى ذات الصلة. وتقوم الأكاديمية بضمان جودة منظومة التنمية وتطويرها لتمكين أعضاء هيئة التعليم بتطبيق استراتيجيات وآليات متطورة فى ضوء نتائج البحوث الحديثة وكوادر مؤهلة وشراكة فعالة مع كليات التربية والمؤسسات المعنية لتحقيق تمييز مخرجات العملية التعليمية.