"مياه الفيوم": محاولات للعبث بالخطوط لإفشال نظام المناوبة وإثارة البلبلة

الفيوم – رباب الجالي

قال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، إن عمال الصيانة داخل مركز إطسا أثناء مرورهم على بعض قرى الغرق التى تعمل بنظام المناوبة، من أجل التأكد من بدء عمل المناوبة والاطمئنان على مياه الشرب داخل منازل المواطنين، حيث فوجئ فريق الصيانة بوجود 6 شكاير رمال داخل أحد المحابس بقرية الغرق بمركز إطسا والمتحكمة فى نظام المناوبة.



وأضاف، أن هناك أيادى خفية تحاول العبث بخطوط مياه الشرب والمحابس من أجل إفشال نظام المناوبة لإثارة البلبلة والفتن بين المواطنين وإثارة الرأى العام عن طريق غلق المحابس وإعاقة فرق الصيانة وعمال الشبكات عن عملهم فى تطبيق نظام المناوبات.



وأكد "درة"، أن هناك فرقًا من المتابعة الميدانية ستقوم بالتواجد بصفة مستمرة بقرى المناوبة من أجل متابعة عمل سير المناوبة، ومتابعة أى تعديات على خطوط ومحابس مياه الشرب من جانب المواطنين بجانب الاطمئنان على وصول مياه الشرب لكل منزل داخل قرى وعزب المناوبة.