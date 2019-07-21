موانئ البحر الاحمر تدوال 243 شاحنة بضائع و126 سيارة واردات 113 شاحنة

جنوب سيناء – فريق المحافظات

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانى الهيئة 20 سفينة، وتم تداول 243 شاحنة بضائع، و126 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 113 شاحنة، و77 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 130 شاحنة بضائع، و49 سيارة .

حيث إنه من المنتظر أن يشهد ميناء سفاجا اليوم، مغادرة ثلاث سفن، وهى "القاهرة، الحرية2، بوسيدون اكسبريس"، بينما إستقبل الميناء بالأمس السفينتين "أمانة والنوى اكسبريس"، كما يستقبل ميناء نويبع السفينة "سينا"، فيما إستقبل الميناء بالأمس أربع سفن، وهى "برنسيسة، ايلة، بريدج، كوين نفرتيتى"، وغادرت السفينتين "ايلة وسينا" .