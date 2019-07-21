منفذ الوديعة السعودى يستقبل أولى طلائع الحجاج القادمين من اليمن

إيمان حنا

استقبل منفذ الوديعة الحدودي بنجران السعودية، اليوم، أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين من الجمهورية اليمنية، حيث تم استقبالهم بكل حفاوة وترحيب، ووزعت عليهم الهدايا والورود، وتم إنهاء إجراءات دخولهم عبر المنفذ بكل يسر وسهولة، وفقا لعكاظ.



وأوضح اللواء الدكتور سليمان السليمان مدير جوازات منطقة نجران، أن جوازات المنفذ أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام، حيث هيأت صالة الحجاج بالمنفذ، ودعمت بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لأعمال الحج، وبالأجهزة والمعدات الحديثة لمكافحة التزوير، وأجهزة الحاسب الآلي المطورة والبصمة لضمان سرعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج بكل يسر وسهولة.