مقتل 9 مسلحين بينهم قيادى فى اشتباكات حوثية بمحافظة عمران باليمن

عدن (أ ش أ)

أعلنت مصادر محلية يمنية مقتل 9 عناصر من ميليشيات الحوثى بينهم القيادى مجاهد قشيرة الغولي، ومدير الأمن السياسى بمحافظة عمران، وإصابة 11 آخرين فى اشتباكات دارت بين عناصر أمنية تابعة للمليشيات والغولى، إثر خلاف على فساد وتقاسم منهوبات بين الجانبين.

وقالت المصادر - وفقًا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الأحد/ - إن "الغولي" نصب كمينًا لمدير أمن محافظة عمران؛ لاستعادة ما أخذه منه من منهوبات وقتل اثنين من مرافقى مدير الأمن، وتم استدعاء عشرات العناصر الحوثية من مديرية سفيان إلى عمران ومحاصرة الغولى فى منزله، ودارت اشتباكات انتهت بمقتل الغولى ومدير الأمن السياسى فى عمران و6 عناصر من الميليشيات.

من جهتها، قالت مصادر قبلية يمنية "إن الغولى كان أحد العناصر القبلية التى انضمت إلى ميليشيات الحوثى فى وقت مبكر، وشاركت فى اقتحام مدينة عمران عام 2014 وقتل العميد حميد القشيبى قائد اللواء 310 مدرع".