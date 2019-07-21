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مسعود البارزانى: إقليم كردستان لن يصبح مقرا للإرهاب أبدا

الأحد، 21 يوليه 2019 01:05 ص
مسعود البارزانى: إقليم كردستان لن يصبح مقرا للإرهاب أبدا زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني
أ ش أ

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أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني أن إقليم كردستان لن يصبح مقرا للإرهاب أبدا.

 

جاء ذلك في تعليق له على إعتقال منفذي هجوم أربيل.

 

وقال البارزاني في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الليلة، إن "كردستان لن تصبح أبدا مقرا للإرهاب"، مبينا أن أي مجرم لن يستطيع التخفي عن أنظار مواطني كردستان المخلصين وصقور المؤسسات الأمنية في الإقليم".

 

ودعا الجميع إلى عدم تصدير مشاكلهم إلى داخل كردستان وألا يكونوا سببا لإلحاق الأذى بشعب كردستان، مثمنا أبطال القوات الأمنية ومكافحة الإرهاب وجميع المؤسسات الأمنية في إقليم كردستان التي استطاعت إلقاء القبض على الجناة بأقرب وقت.

 

يذكر أن مديرية اسايش أربيل أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، عن اعتقال منفذي الهجوم على الدبلوماسيين الأتراك في أحد المطاعم بأربيل والذي أدى إلى مقتل نائب القنصل التركي بالمحافظة.

 


العراق

كردستان

مسعود البارزانى

الارهاب

اربيل

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