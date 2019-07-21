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مستوطنون وحاخامات يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الاحتلال

الأحد، 21 يوليه 2019 10:03 ص
مستوطنون وحاخامات يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الاحتلال اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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قامت الجماعات اليهودية المتطرفة اليوم الأحد، باقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وتقدم مجموعات المستوطنين عدد من كبار رجال الدين اليهود "حاخامات"، عرف منهم: الحاخام المتطرف الياهو ويبر، والحاخام المتطرف يوئل إليتسور.

تأتى اقتحامات اليوم تزامنا مع دعوات لجماعات متطرفة منضوية فى إطار ما يسمى بـ"اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم، باستباحة المسجد الأقصى بأعداد واسعة من المستوطنين.

وكانت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال اقتحمت - منتصف الليلة الماضية - ساحة ومحيط ومصلى باب الرحمة فى الجزء الشرقى من المسجد الأقصى، بأحذيتهم ودنسوا المصلى، فى حين لم يتم التعرف على حقيقة ما جرى فى هذه المنطقة بالأقصى من الأوقاف الاسلامية باعتبارها الجهة الرسمية المخولة فى الحديث عن كل ما يتعلق بالمسجد المبارك.

وكانت شرطة الاحتلال قد اقتحمت - أمس - مصلى باب الرحمة فى الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، واستولت على بعض الأثاث من داخله.

يذكر أن الاحتلال كان قد اقتحم - قبل فترة - مصلى باب الرحمة، واستولى على قواطع خشبية وخزائن لأحذية المصلين.

يشار إلى أن المقدسيين كانوا قد أعادوا فتح مصلى باب الرحمة - فى فبراير الماضى - بعد 16 عاما على إغلاقه من قبل شرطة الاحتلال.

ويطمع الاحتلال الإسرائيلى فى المبنى (مصلى باب الرحمة) منذ احتلاله المدينة المقدسة عام 1967 وتوجت هذه الأطماع بإصدار أمر عسكرى عام 2003 بإغلاق المبنى بعد حظر جمعية "لجنة التراث الإسلامي" التى كان لها مكتب بالمصلى، إلا أن دائرة الأوقاف الإسلامية واظبت على استخدام قاعته شهرا كل عام لامتحانات الثانوية لطلبة المدارس الشرعية، لذلك يبدو المصلى غير مألوف لدى كثير من المقدسيين المحرومين من دخوله، ورغم ذلك هبوا للدفاع عنه وفتحه بعد تعدى الشرطة الإسرائيلية عليه قبل قرابة شهر ونصف الشهر بتركيب السلاسل الحديدية.

وللمسجد الأقصى المبارك 15 بابا، منها عشرة أبواب مفتوحة وخمسة مغلقة. أما المفتوحة فهي: باب الأسباط وباب حطة وباب العتم، وتقع هذه الأبواب الثلاثة على السور الشمالى للمسجد الأقصى. وباب المغاربة وباب الغوانمة وباب الناظر وباب الحديد وباب المطهرة وباب القطانين وباب السلسلة، وهذه الأبواب السبعة تقع على السور الغربى للمسجد، وكلها مفتوحة وتستعمل من قبل المصلين المسلمين باستثناء باب المغاربة الذى صادرت قوات الاحتلال مفاتيحه عام 1967 ومنعت المسلمين من الدخول منه إلى الأقصى.

وأما الأبواب المغلقة فهي: الباب الثلاثى والباب المزدوج والباب المفرد وباب الرحمة وباب الجنائز، وتقع هذه البوابات فى السور الجنوبى والسور الشرقى للأقصى.

 

 


مستوطنون

المسجد الاقصى

اقتحام المسجد الاقصى

حاخامات

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