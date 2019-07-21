محافظ كفرالشيخ: ضبط 1000 لتر زيت طعام مجهولة المصدر بالحامول

كفر الشيخ: محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية بدائرة المحافظة، للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء والمرور على الأسواق، وشن المتابعة التموينية، الحملات برئاسة المحاسب مصباح الشيخ، مدير إدارة المتابعة التموينية على الأسواق.



وأضاف المحافظ، أن الحملة تمكنت من ضبط "س.ح"، صاحب مخزن الوليد لتعبئة الزيوت بناحية شارع الكهرباء، بمدينة الحامول، لقيامه بتجميع كمية زيت طعام 1000 لتر زيت سائل مجهول المصدر، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة طرف المخالف بصفته المدير المسئول عن المخزن بصفة أمانة بعد أخذ الإقرار القانونى عليه، لحين الفصل فى القضية، و تحرر محضر بالواقعة رقم 311 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول لسنة 2019 م.

وكلف محافظ كفر الشيخ، مديرية التموين، بتنفيذ قرار النيابة العامة فى المحضر رقم 311 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول لسنة 2019م، واتخاذ اللازم قانوناً.