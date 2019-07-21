سوبر كورة
Ads
الأحد، 21 يوليه 2019 03:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد وقيادات وزارة الصحة يتفقدان مستشفى الحياة ويشددان على توفير سبل الراحة

الأحد، 21 يوليه 2019 03:20 م
محافظ بورسعيد وقيادات وزارة الصحة يتفقدان مستشفى الحياة ويشددان على توفير سبل الراحة محافظ بورسعيد وقيادات وزارة الصحة يتفقدان مستشفى الحياة
بورسعيد - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وقيادات وزارة الصحة، اليوم، مستشفى الحياة ببورفؤاد، لمتابعة أنظمة التشغيل الخاصة بالمستشفى، ضمن التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وتقفدا غرف العمليات والحضانات، وماكينات الغسيل الكلوى، موجهين بتوفير أقصى سبل الراحة للمرضى.
 
كما حرصا على الاطمئنان على أنظمة الإطفاء، وتشغيل التكييفات، وأنظمة الغازات، إضافة إلى تفقد أجهزة التأمين من خلال كاميرات المراقبة، وكذلك غرف "الكنترول" والمراقبة.
 
و من الجدير بالذكر، أنه سيتم ايضا تفقد عددًا من المنشآت الطبية بالمحافظة.
 
محافظ بورسعيد وقيادات وزارة الصحة يتفقدان مستشفى الحياة (1)
محافظ بورسعيد وقيادات وزارة الصحة يتفقدان مستشفى الحياة

محافظ بورسعيد وقيادات وزارة الصحة يتفقدان مستشفى الحياة (2)
محافظ بورسعيد وقيادات وزارة الصحة يتفقدان مستشفى الحياة

محافظ بورسعيد وقيادات وزارة الصحة يتفقدان مستشفى الحياة (3)
محافظ بورسعيد وقيادات وزارة الصحة يتفقدان مستشفى الحياة

 


محافظه بورسعيد

عادل الغضبان

وزاره الصحه

مستشفى الحياه بورفؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ بورسعيد: أكثر من 68 ألف أسرة اشتركت بالتأمين الصحى الشامل خلال أسبوعين

الإثنين، 15 يوليه 2019 11:06 م

محافظ بورسعيد يلتقى الدفعة الثانية من أطباء منظومة التأمين المتجهين إلى لندن

السبت، 13 يوليه 2019 10:08 ص

نائب محافظ بورسعيد يتفقد التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى بقرى أم خلف

الأربعاء، 10 يوليه 2019 07:58 م

محافظ بورسعيد يتابع دورة العمل بمستشفيات منظومة التأمين الصحى الجديد

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 01:46 م

محافظ بورسعيد يتفقد منظومة التأمين الصحى بالعيادة الخارجية بمستشفى السلام (صور)

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

كهربا "كعب داير" فى أوروبا من الشرق للغرب.. الصحافة البرتغالية: نجم القلعة البيضاء يغادر تركيا إلى البرتغال للانتقال إلى ديسبورتيفو أفيس والإعلان الرسمى خلال ساعات.. وإيناسيو مدرب الزمالك الأسبق كلمة السر

كهربا "كعب داير" فى أوروبا من الشرق للغرب.. الصحافة البرتغالية: نجم القلعة البيضاء يغادر تركيا إلى البرتغال للانتقال إلى ديسبورتيفو أفيس والإعلان الرسمى خلال ساعات.. وإيناسيو مدرب الزمالك الأسبق كلمة السر

صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

فيديوجراف.. أبرز 8 معلومات بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

فيديوجراف.. أبرز 8 معلومات بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

سفير مصر بألمانيا: لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

سفير مصر بألمانيا: لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

فيديو.. متحدث حزب أردوغان يعترف بحماية ودعم تركيا لجماعة الإخوان الإرهابية

فيديو.. متحدث حزب أردوغان يعترف بحماية ودعم تركيا لجماعة الإخوان الإرهابية

موجز 1.. معامل الحاسب الآلى بالجامعات تستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق

موجز 1.. معامل الحاسب الآلى بالجامعات تستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق

رئيس أستون فيلا يشرح كيف أنقذ ناصف ساويرس النادى من الإفلاس

رئيس أستون فيلا يشرح كيف أنقذ ناصف ساويرس النادى من الإفلاس

بالإنفوجراف.. بلومبرج: الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء بـ2019

بالإنفوجراف.. بلومبرج: الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء بـ2019

هوسكورد يختار تريزيجيه ضمن أفضل 5 لاعبين فى بطولة امم افريقيا 2019

هوسكورد يختار تريزيجيه ضمن أفضل 5 لاعبين فى بطولة امم افريقيا 2019

مدرب الزمالك الأسبق وراء انتقال كهربا للدورى البرتغالى

مدرب الزمالك الأسبق وراء انتقال كهربا للدورى البرتغالى

سوبر كورة.. كهربا فى الدورى البرتغالى الموسم المقبل

سوبر كورة.. كهربا فى الدورى البرتغالى الموسم المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة