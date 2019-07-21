محافظ بورسعيد وقيادات وزارة الصحة يتفقدان مستشفى الحياة ويشددان على توفير سبل الراحة

بورسعيد - السيد فلاح

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وقيادات وزارة الصحة، اليوم، مستشفى الحياة ببورفؤاد، لمتابعة أنظمة التشغيل الخاصة بالمستشفى، ضمن التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وتقفدا غرف العمليات والحضانات، وماكينات الغسيل الكلوى، موجهين بتوفير أقصى سبل الراحة للمرضى.

كما حرصا على الاطمئنان على أنظمة الإطفاء، وتشغيل التكييفات، وأنظمة الغازات، إضافة إلى تفقد أجهزة التأمين من خلال كاميرات المراقبة، وكذلك غرف "الكنترول" والمراقبة.

و من الجدير بالذكر، أنه سيتم ايضا تفقد عددًا من المنشآت الطبية بالمحافظة.