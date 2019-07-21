محافظ المنوفية يشهد فاعليات الإحتفال بيوم البيئة العالمى بكلية الهندسة

المنوفية _محمد فتحى

شهد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية فاعليات الإحتفال بيوم البيئة العالمى تحت شعار "دحر تلوث الهواء" بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة بشبين الكوم والذى نظمته إدارة شئون البيئة بالمحافظة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون البيئة بوسط الدلتا.

بحضور الدكتورة نهلة النقيب رئيس الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، ووكلاء وزارة الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعى ، ومدير إدارة البيئة بالديوان العام ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأت الإحتفالية بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، وفى كلمته عرض مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة إنجازات محافظة المنوفية فى مجال البيئة والمجهودات التى نفذتها فى الفترة من 1/7 /2018وحتى 30/6/2019ومنها فحص أكثر من 300 شكوى بيئية وفى مجال الملاحقة القانونية تم تحرير 30 محضرللمنشأت المخالفة بيئياً وتم إتخاذ الإجرءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تم تقييم الأثر البيئى للعديد من المشاريع للتأكد من الإلتزام بالإشترطات البيئية حفاظاً على البيئة والصحة العامة ، وفى مجال تدوير المخلفات الصلبة تم تطبيق منظومة الجمع من المنبع وتم إزالة المقالب العشوائية وإنشاء مصنع لتدوير القمامة بشبين الكوم بالإضافة إلى إنشاء خلية جديدة بالمدفن الصحى بمدينة السادات ،هذا وتم إنشاء وحدة تدخل سريع لمواجهة أى مشكلة تطرأ فى المجال البيئى، هذا وقدم وكيل وزارة الصحة مجهودات المديرية فى مجال البيئة .

و أعربت رئيس الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة عن سعادتها بمشاركتها تلك الحفل ، كما توجهت بالشكر لمحافظ المنوفية على جهده المبذول فى مجال الحفاظ على البيئة ، مؤكدة حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على التعاون والتنسيق التام مع وزارة البيئة لتنفيذ كافة المبادرات والحملات التوعوية بهدف الحد من مخاطر تلوث البيئة، هذا وقد توالت الكلمات وقام المهندس عمرو الدغيدى بعرض مجهودات الإدارة المركزية لشئون البيئة بوسط الدلتا وما قامت به من أعمال خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن الإحتفال بيوم البيئة العالمى يأتى لنشر الوعى والعمل على الصعيد العالمى من أجل حماية البيئة والحد من التلوث وذلك من خلال إستخدام وسائل النقل وتبنى تكنولوجيا صديقة للبيئة ، مؤكداً على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بوضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة ومراعاة الإشتراطات والمعايير البيئية فى جميع المشروعات ، مشيراً إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية لرفع الوعى لدى الناس وصانعى السياسات حفاظاً على البيئة والصحة العامة.

وفى الختام أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تسلمته عنها رئيس الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة ، كما قام بتقديم شهادات تقدير للمتميزين بمجال البيئة تقديراً لمجهوداتهم.

وفى ذات السياق شهد محافظ المنوفية والحضورإنطلاق حملة لقياس عوادم السيارات بعنوان " إبدأ بنفسك " أمام مبنى كلية الهندسة بشبين الكوم وذلك فى إطار إحتفال المحافظة بيوم البيئة العالمى بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية .

كما أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، أنه جارى رصف شارع ماهر من شارع طلعت حرب بشبين الكوم حى غرب وذلك بتكلفة إجمالية 275ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 70% وذلك بمبلغ و 192 ألف جنيه.

وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية، فى بيان ،أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام،وذلك لسرعة الانتهاء منها ،والعمل رصف الطرق الاخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.

وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة .

وأشار عبد الدايم ، أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين .

الإحتفال بيوم البيئة العالمى (1)



الإحتفال بيوم البيئة العالمى (3)



الإحتفال بيوم البيئة العالمى (5)



الإحتفال بيوم البيئة العالمى (8)



الإحتفال بيوم البيئة العالمى (10)