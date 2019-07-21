محافظ القليوبية يستقبل مدير المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوى الحكومية

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، بمكتبه بشبرا الخيمة، اللواء محمود يحيى مدير المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، والدكتورة نشوى يحيى مديرة متابعة الجهات الحكومية، لمتابعة سير العمل بمنظومة الشكاوى الحكومية وذلك بحضور اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا الخيمة ومحمد الهادى مدير إدارة المواقف بالقليوبية.

وأشار المحافظ، إلى حرصه الدائم على متابعة شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة موجهاً الجهات المعنية بحلها فوراً مع إخطار المواطنين بالحلول المتخذه لتقديم خدمة مميزة للمواطنين، كما يتم التواصل مع قيادات الجهات الحكومية المعنية لفحص الشكوى ليتم إخطار المواطن بنتيجة فحص الشكوى والإجراء المتخذ عليها بمعرفة الجهة المختصة وتلك الخطوة النهائية بالشكوى وتسمى مرحلة الإغلاق حل نهائى.

كما أشار اللواء محمود يحيى مدير المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، إلى أن من أهم شكاوى المواطنين الواردة عبر المنظومة والتى تمثلت فى تراكم القمامة وإقامة محطات مياه وصرف صحى ورفع كفاءة الطرق بخلاف شكاوى الكهرباء والحصول على وظيفة ووحدة سكنية ومعاش تكافل وكرامة، مشيراً إلى أن آلية عمل المنظومة تتم من خلال أن يقوم المواطن بتسجيل شكواه سواء هاتفيا أو الموقع الإلكترونى لبوابة الشكاوى www.shakwa.eg أو بأحد مكاتب بوابة الشكاوى بالمراكز والمدن والأحياء عند أولى مراحل التعامل مع الشكاوى تتبعها دورة عمل تبدأ بمراجعة محتوى الشكوى يليها مرحلة التحقق بإعادة الاتصال بالمواطن للتأكد من شخصية الشاكى واستيفاء كافة البيانات وطلب المستندات اللازمة لتأييد صحة مضمون شكواه والمساعدة فى فحصها من قبل فريق مختص ودراستها بشكل مبدئى لتحديد جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

تجدر الإشارة إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة اضطلعت بمتابعة صدور قرارات المحافظين بشأن التعريفات ليتسنى الرد على استفسارات المواطنين التى ترد للخط الساخن "16528" بمجلس الوزراء لافتا إلى الوقوف على قيمة التعريفة المعتمدة لبعض الخطوط والتأكد من أسعار بعض المحروقات بعد التحريك وأسعار أسطوانات البوتاجاز وأسعار الغاز الطبيعى بالمنازل والوحدات التجارية وبمقارنة أعداد الشكاوى المسجلة خلال الأيام التالية لقرارى ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الصادرين خلال عامى 2018 و2019 فقد تبين تراجع أعداد الشكاوى المُسجلة خلال عام 2019 مُقارنة بعام 2018 بنسبة بلغت 29% مما يدل على جهد المحافظين ورؤساء مجالس المدن والأحياء على المتابعة المستمرة على المواقف ومواجهة اى خلل بحزم طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

كما تم مناقشة أهمية المشاركة المجتمعية وأنها من اهم وسائل القضاء على المشاكل وأن الدولة تسعى لعمل ابلكيشن خدمات للمواطنين لتقديم كل احتياجات الاسرة المصرية والذى يعمل على حل مشكلة البطالة وتشجيع الشباب على تعلم مهن احترافية مفيدة مع تقديم خدمات للمواطنين بأسعار تتناسب مع جميع فئات المجتمع.

وقد قام أعضاء الوفد بمتابعة مواقف السيارات بحى غرب وحى شرق شبرا الخيمة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة وقد رافقهما خلال الجولة السكرتير العام المساعد ورؤساء حى غرب وشرق شبرا الخيمة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.