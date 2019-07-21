سوبر كورة
Ads
الأحد، 21 يوليه 2019 08:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يستقبل مدير المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوى الحكومية

الأحد، 21 يوليه 2019 07:20 م
محافظ القليوبية يستقبل مدير المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوى الحكومية جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، بمكتبه بشبرا الخيمة، اللواء محمود يحيى مدير المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، والدكتورة نشوى يحيى مديرة متابعة الجهات الحكومية، لمتابعة سير العمل بمنظومة الشكاوى الحكومية وذلك بحضور اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا الخيمة ومحمد الهادى مدير إدارة المواقف بالقليوبية.

 وأشار المحافظ، إلى حرصه الدائم على متابعة شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة موجهاً الجهات المعنية بحلها فوراً مع إخطار المواطنين بالحلول المتخذه لتقديم خدمة مميزة للمواطنين، كما يتم التواصل مع قيادات الجهات الحكومية المعنية لفحص الشكوى ليتم إخطار المواطن بنتيجة فحص الشكوى والإجراء المتخذ عليها بمعرفة الجهة المختصة وتلك الخطوة النهائية بالشكوى وتسمى مرحلة الإغلاق حل نهائى.

كما أشار اللواء محمود يحيى مدير المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، إلى أن من أهم شكاوى المواطنين الواردة عبر المنظومة والتى تمثلت فى تراكم القمامة وإقامة محطات مياه وصرف صحى ورفع كفاءة الطرق بخلاف شكاوى الكهرباء والحصول على وظيفة ووحدة سكنية ومعاش تكافل وكرامة، مشيراً إلى أن آلية عمل المنظومة تتم من خلال أن يقوم المواطن بتسجيل شكواه سواء هاتفيا أو الموقع الإلكترونى لبوابة الشكاوى  www.shakwa.eg أو بأحد مكاتب بوابة الشكاوى بالمراكز والمدن والأحياء عند أولى مراحل التعامل مع الشكاوى تتبعها دورة عمل تبدأ بمراجعة محتوى الشكوى يليها مرحلة التحقق بإعادة الاتصال بالمواطن للتأكد من شخصية الشاكى واستيفاء كافة البيانات وطلب المستندات اللازمة لتأييد صحة مضمون شكواه والمساعدة فى فحصها من قبل فريق مختص ودراستها بشكل مبدئى لتحديد جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

تجدر الإشارة إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة اضطلعت بمتابعة صدور قرارات المحافظين بشأن التعريفات ليتسنى الرد على استفسارات المواطنين التى ترد للخط الساخن "16528" بمجلس الوزراء لافتا إلى الوقوف على قيمة التعريفة المعتمدة لبعض الخطوط والتأكد من أسعار بعض المحروقات بعد التحريك وأسعار أسطوانات البوتاجاز وأسعار الغاز الطبيعى بالمنازل والوحدات التجارية وبمقارنة أعداد الشكاوى المسجلة خلال الأيام التالية لقرارى ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الصادرين خلال عامى 2018 و2019 فقد تبين تراجع أعداد الشكاوى المُسجلة خلال عام 2019 مُقارنة بعام 2018 بنسبة بلغت 29% مما يدل على جهد المحافظين ورؤساء مجالس المدن والأحياء على المتابعة المستمرة على المواقف ومواجهة اى خلل بحزم طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء

كما تم مناقشة أهمية المشاركة المجتمعية وأنها من اهم وسائل القضاء على المشاكل وأن الدولة تسعى لعمل ابلكيشن خدمات للمواطنين لتقديم كل احتياجات الاسرة المصرية والذى يعمل على حل مشكلة البطالة وتشجيع الشباب على تعلم مهن احترافية مفيدة مع تقديم خدمات للمواطنين بأسعار تتناسب مع جميع فئات المجتمع.

وقد قام أعضاء الوفد بمتابعة مواقف السيارات بحى غرب وحى شرق شبرا الخيمة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة وقد رافقهما خلال الجولة السكرتير العام المساعد ورؤساء حى غرب وشرق شبرا الخيمة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

منظومة الشكاوى الحكومية

مجلس الوزراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يجتمع باتحاد عائلات شبين القناطر لبحث مشاكلهم

الأحد، 21 يوليه 2019 01:26 م

محافظ القليوبية يتفقد سحارة مصرف بلبيس بأبو زعبل بالخانكة بتكلفة 100 مليون جنيه

الأحد، 21 يوليه 2019 01:22 م

محافظ القليوبية: تطبيق مبادرة تطهير الشواطئ من البلاستيك ببنها الشهر المقبل..صور

السبت، 20 يوليه 2019 12:17 م

محافظ القليوبية يدشن مبادرة تنظيف شواطئ نهر النيل بالقناطر الخيرية

السبت، 20 يوليه 2019 10:57 ص

صور.. محافظ القليوبية يشهد تجربة مكنسة شفط الأتربة بمدينة بنها

الخميس، 18 يوليه 2019 06:22 م

محافظ القليوبية يلتقى أعضاء مبادرة "ابنى بيتك بإيدك" لتوفير وحدات سكنية بسعر التكلفة

الخميس، 18 يوليه 2019 04:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداءً فى 2019

اليوم السابع: الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداءً فى 2019

اتفرج واتمتع.. أجمل 5 أهداف في كأس أمم افريقيا 2019

اتفرج واتمتع.. أجمل 5 أهداف في كأس أمم افريقيا 2019

موجز6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

موجز6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

الرئيس السيسى يقرر مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بدءا من الخميس المقبل

الرئيس السيسى يقرر مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بدءا من الخميس المقبل

سفير بريطانيا بالقاهرة: تعليق الرحلات غير مرتبط بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية

سفير بريطانيا بالقاهرة: تعليق الرحلات غير مرتبط بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية

لماذا سجل الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء فى 2019؟ الدولار يفقد 131 قرشا أمام الجنيه منذ بداية العام.. تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمار تدعم العملة المحلية.. و2 مليار دولار تصل خلال أيام

لماذا سجل الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء فى 2019؟ الدولار يفقد 131 قرشا أمام الجنيه منذ بداية العام.. تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمار تدعم العملة المحلية.. و2 مليار دولار تصل خلال أيام

فيديو.. الأول بالشرق الأوسط.. جراج روكسي الإلكترونى من الداخل

فيديو.. الأول بالشرق الأوسط.. جراج روكسي الإلكترونى من الداخل

سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

"بلا شفقة ولا رحمة".. أمريكية تطلق النار على طفلتيها 5 سنوات و7 سنوات فى تكساس.. عطل فى مسدسها ينقذ زوجها من موت محتم.. وتؤكد: قمت بالتخطيط قبل عدة أسابيع للجريمة.. والمحكمة تنظر فى إعدامها أو سجنها مدى الحياة

"بلا شفقة ولا رحمة".. أمريكية تطلق النار على طفلتيها 5 سنوات و7 سنوات فى تكساس.. عطل فى مسدسها ينقذ زوجها من موت محتم.. وتؤكد: قمت بالتخطيط قبل عدة أسابيع للجريمة.. والمحكمة تنظر فى إعدامها أو سجنها مدى الحياة

هنا شيحة لـ "اليوم السابع": انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شئ نصيب"

هنا شيحة لـ "اليوم السابع": انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شئ نصيب"

كهربا "كعب داير" فى أوروبا من الشرق للغرب.. الصحافة البرتغالية: نجم القلعة البيضاء يغادر تركيا إلى البرتغال للانتقال إلى ديسبورتيفو أفيس والإعلان الرسمى خلال ساعات.. وإيناسيو مدرب الزمالك الأسبق كلمة السر

كهربا "كعب داير" فى أوروبا من الشرق للغرب.. الصحافة البرتغالية: نجم القلعة البيضاء يغادر تركيا إلى البرتغال للانتقال إلى ديسبورتيفو أفيس والإعلان الرسمى خلال ساعات.. وإيناسيو مدرب الزمالك الأسبق كلمة السر

صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة