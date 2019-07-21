محافظ القليوبية يجتمع باتحاد عائلات شبين القناطر لبحث مشاكلهم

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، اجتماعا بإتحاد عائلات مدينة شبين القناطر الخيرية، بحضور عبد العزيز الصفتى عضو مجلس النواب عن المدينة، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، وذلك لمناقشة عدد من المشكلات التى تعانى منها المدينة، بالإضافة إلى طرح أفكار لمشروعات خدمية يشترك فيها المجتمع المدنى مع المحافظة لتسهم فى تحسن الخدمات المعيشية للمواطنين.

وفى بداية الإجتماع أشاد محافظ القليوبية، بفكرة إنشاء إتحاد لعلائلات مدينة شبين القناطر لرصد المشكلات الموجودة والتواصل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لحلها مع طرح الحلول لتلك المشكلات مطالبا تعميم وتطبيق الفكرة فى كافة مدن المحافظة لصالح المواطنين.

وخلال الإجتماع تم مناقشة إستغلال قطعة أرض بالمدينة على مساحة 7500 متر لإنشاء مبنى كبير يخصص الدور الأرضى والثانى موقف سيارات لمدينة شبين القناطر، واستغلال باقى المبنى فى إقامة مكاتب خدمية ومصالح حكومية كالبنوك والبريد والشهر العقارى ومكاتب الشباك الواحد وغيرها من المصالح التى يتردد عليها المواطن بشكل متكرر.

وكلف محافظ القليوبية، المستشار الهندسى والقانونى للمحافظة بدراسة المشروع وبحث أنسب الطرق القانونية لتنفيذ المشروع، مشيرا إلى أنه تم تكليف المحافظين من قبل رئيس مجلس الوزراء ببحث الأماكن والمبانى غير المستغلة والمملوكة للدولة وسرعة حصرها لإعادة إستغلالها فى تقديم مشروعات وخدمات للمواطنين تعود بالنفع العام على المواطن والحكومة.

كما ناقش إتحاد عائلات شبين القناطر إستغلال مستشفى بيطرى بشبين القناطر، ومن جانبه شكل محافظ القليوبية لجنة من الطب البيطرى ومن الإدارة الهندسية بالمحافظة لدراسة الموضوع وتشغيل المستشفى مرة أخرى.

كما بحث محافظ القليوبية مع الحضور مشروع تغطية ترعة بشبين القناطر وإقامة مشروعات ومحلات للشباب عليها بالتعاون مع المجتمع المدنى حيث تم مخاطبة وكيل وزارة الرى لدراسة الموضوع والعرض على وزير الرى للحصول على الموافقات اللازمة للتنفيذ.