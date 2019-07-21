محافظ الدقهلية يقرر إغلاق مخبزين بمنية النصر

الدقهلية شريف الديب

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على غلق مخبزين بلدى بميت الخولى التابعة لمركز منية النصر، لوجود خطر داهم، ونقص فى الإشتراطات الصحية، وتحرير محضرين لعدم وجود شهادات صحية.

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة إستمرار الحملات الرقابية على منافذ تقديم وبيع وعرض مختلف السلع الغذائية، لضمان صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، ومطابقتها للمواصفات .

جاء قرار محافظ الدقهلية، عقب إطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، الذى أشار إلى وجود ماسورة صرف صحى داخل المخبز، ووجود العجانة أمام دورة المياه، بما يمثل خطر داهم، كما يوجد نقص شديد فى الاشتراطات الصحية .