محافظ الدقهلية: كل الدعم موجود لراحة مرضى مستشفى جمصة وينقصنا الانضباط

الدقهلية شريف الديب

حرص الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على زيارة مستشفى جمصه اليوم، وتفقد عدد من أقسامها، للاطمئنان على حسن وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين وحسن معاملتهم واستقبالهم.

وأكد محافظ الدقهلية فى بيان، على استعداده التام لتوفير كافة احتياجات المستشفى من الكوادر الطبية وفرق التمريض والمعدات والأجهزة اللازمة طالما كان هناك احتياج حقيقى لها، وطلب من مدير المستشفى بعرض تقرير تفصيلى باحتياجات المستشفى.

وشدد محافظ الدقهلية على مدير المستشفى ورئيس مدينة جمصه بضرورة التأكد من توفير كافة الخدمات الطبية المطلوبة للمرضى، وأكد على رئيس المدينة بالمرور اليومى المفاجئ على المستشفى لمتابعة سير العمل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، كما شدد على ضرورة التأكد من توافر مستلزمات الإسعافات الأولية وأدوية الطوارئ.

وطلب محافظ الدقهلية من مدير مستشفى جمصه بتوفير مقاعد بالاستراحة الموجودة فعليا وقال: إحضروا فقط بعض الكراسى لجلوس المرضى والمترددين ومروحة للتهوية، قائلا: "المكان موجود مش ناقص الا نستفيد منه" مشدد على أنه لا ينقصنا سوى الانضباط وحسن توزيع العمل".

وعقب مغادرة محافظ الدقهلية للمستشفى استوقف سيارته وتفقد مستودع أنابيب بوتاجاز للوقوف على توافر الأسطوانات والتأكد من الالتزام بالبيع السعر الرسمى المحدد وسأل عن وجود عجز فى الأنابيب وكانت الإجابة أنه لا يوجد عجز.

وتفقد شاروبيم خلال جولته بالمستشفى التى رافقه فيها المهندسة سحر لطفى رئيس مدينة جمصه، والدكتور حسان كمال مدير المستشفى، والدكتورة أميرة الشافعى، وكيل المستشفى العيادات الخارجية عيادة الرمد والجلدية والنساء والتوليد والحالات الحرجة وقسم الباطنة الرجالى وقسم الأطفال وقسم الجراحة وغرفة الأشعة التلفزيونية ومعمل كيمياء الدم وعبادة الأسنان والأشعة .

محافظ الدقهلية بمستشفى جمصه (1)



محافظ الدقهلية بمستشفى جمصه (2)



محافظ الدقهلية بمستشفى جمصه (3)