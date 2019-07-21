سوبر كورة
Ads
الأحد، 21 يوليه 2019 05:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية: كل الدعم موجود لراحة مرضى مستشفى جمصة وينقصنا الانضباط

الأحد، 21 يوليه 2019 04:56 م
محافظ الدقهلية: كل الدعم موجود لراحة مرضى مستشفى جمصة وينقصنا الانضباط زيارة محافظ الدقهلية لمستشفى جمصة
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على زيارة مستشفى جمصه اليوم، وتفقد عدد من أقسامها، للاطمئنان على حسن وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين وحسن معاملتهم واستقبالهم.

وأكد محافظ الدقهلية فى بيان، على استعداده التام لتوفير كافة احتياجات المستشفى من الكوادر الطبية وفرق التمريض والمعدات والأجهزة اللازمة طالما كان هناك احتياج حقيقى لها، وطلب من مدير المستشفى بعرض تقرير تفصيلى باحتياجات المستشفى.

وشدد محافظ الدقهلية على مدير المستشفى ورئيس مدينة جمصه بضرورة التأكد من توفير كافة الخدمات الطبية المطلوبة للمرضى، وأكد على رئيس المدينة بالمرور اليومى المفاجئ على المستشفى لمتابعة سير العمل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، كما شدد على ضرورة التأكد من توافر مستلزمات الإسعافات الأولية وأدوية الطوارئ.

وطلب محافظ الدقهلية من مدير مستشفى جمصه بتوفير مقاعد بالاستراحة الموجودة فعليا وقال: إحضروا فقط بعض الكراسى لجلوس المرضى والمترددين ومروحة للتهوية، قائلا: "المكان موجود مش ناقص الا نستفيد منه" مشدد على أنه لا ينقصنا سوى الانضباط وحسن توزيع العمل".

وعقب مغادرة محافظ الدقهلية للمستشفى استوقف سيارته وتفقد مستودع أنابيب بوتاجاز للوقوف على توافر الأسطوانات والتأكد من الالتزام بالبيع السعر الرسمى المحدد وسأل عن وجود عجز فى الأنابيب وكانت الإجابة أنه لا يوجد عجز.

وتفقد شاروبيم خلال جولته بالمستشفى التى رافقه فيها المهندسة سحر لطفى رئيس مدينة جمصه، والدكتور حسان كمال مدير المستشفى، والدكتورة أميرة الشافعى، وكيل المستشفى العيادات الخارجية عيادة الرمد والجلدية والنساء والتوليد والحالات الحرجة وقسم الباطنة الرجالى وقسم الأطفال وقسم الجراحة وغرفة الأشعة التلفزيونية ومعمل كيمياء الدم وعبادة الأسنان والأشعة .

 

محافظ الدقهلية بمستشفى جمصه (1)

محافظ الدقهلية بمستشفى جمصه (1)

 

محافظ الدقهلية بمستشفى جمصه (2)
محافظ الدقهلية بمستشفى جمصه (2)

 

محافظ الدقهلية بمستشفى جمصه (3)
محافظ الدقهلية بمستشفى جمصه (3)

 

محافظ الدقهلية بمستشفى جمصه (4)
محافظ الدقهلية بمستشفى جمصه (4)

 


الدقهلية

أخبار الدقهلية

محافظ الدقهلية

مستشفي جمصة

صحة الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يقرر مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بدءا من الخميس المقبل

الرئيس السيسى يقرر مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بدءا من الخميس المقبل

سفير بريطانيا بالقاهرة: تعليق الرحلات غير مرتبط بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية

سفير بريطانيا بالقاهرة: تعليق الرحلات غير مرتبط بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية

لماذا سجل الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء فى 2019؟ الدولار يفقد 131 قرشا أمام الجنيه منذ بداية العام.. تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمار تدعم العملة المحلية.. و2 مليار دولار تصل خلال أيام

لماذا سجل الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء فى 2019؟ الدولار يفقد 131 قرشا أمام الجنيه منذ بداية العام.. تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمار تدعم العملة المحلية.. و2 مليار دولار تصل خلال أيام

فيديو.. الأول بالشرق الأوسط.. جراج روكسي الإلكترونى من الداخل

فيديو.. الأول بالشرق الأوسط.. جراج روكسي الإلكترونى من الداخل

سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

"بلا شفقة ولا رحمة".. أمريكية تطلق النار على طفلتيها 5 سنوات و7 سنوات فى تكساس.. عطل فى مسدسها ينقذ زوجها من موت محتم.. وتؤكد: قمت بالتخطيط قبل عدة أسابيع للجريمة.. والمحكمة تنظر فى إعدامها أو سجنها مدى الحياة

"بلا شفقة ولا رحمة".. أمريكية تطلق النار على طفلتيها 5 سنوات و7 سنوات فى تكساس.. عطل فى مسدسها ينقذ زوجها من موت محتم.. وتؤكد: قمت بالتخطيط قبل عدة أسابيع للجريمة.. والمحكمة تنظر فى إعدامها أو سجنها مدى الحياة

هنا شيحة لـ "اليوم السابع": انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شئ نصيب"

هنا شيحة لـ "اليوم السابع": انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شئ نصيب"

كهربا "كعب داير" فى أوروبا من الشرق للغرب.. الصحافة البرتغالية: نجم القلعة البيضاء يغادر تركيا إلى البرتغال للانتقال إلى ديسبورتيفو أفيس والإعلان الرسمى خلال ساعات.. وإيناسيو مدرب الزمالك الأسبق كلمة السر

كهربا "كعب داير" فى أوروبا من الشرق للغرب.. الصحافة البرتغالية: نجم القلعة البيضاء يغادر تركيا إلى البرتغال للانتقال إلى ديسبورتيفو أفيس والإعلان الرسمى خلال ساعات.. وإيناسيو مدرب الزمالك الأسبق كلمة السر

صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

فيديوجراف.. أبرز 8 معلومات بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

فيديوجراف.. أبرز 8 معلومات بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

سفير مصر بألمانيا: لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

سفير مصر بألمانيا: لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

فيديو.. متحدث حزب أردوغان يعترف بحماية ودعم تركيا لجماعة الإخوان الإرهابية

فيديو.. متحدث حزب أردوغان يعترف بحماية ودعم تركيا لجماعة الإخوان الإرهابية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة