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محافظ الإسماعيلية يقرر تشكيل لجنة لفسخ عقود الأراضى مع المستثمرين غير الجادين

الأحد، 21 يوليه 2019 04:39 م
محافظ الإسماعيلية يقرر تشكيل لجنة لفسخ عقود الأراضى مع المستثمرين غير الجادين اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أصدر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، قرارًا بتشكيل لجنة لفسخ عقود الأراضى والعقارات مع المستثمرين الغير جادين، بعضوية كل من نائب مدير الأمن بالإسماعيلية، والسكرتير العام للمحافظة، والمختصين من هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار القانوني للمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، ومدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، ومديري الشئون القانونية بالمحافظة، والوحدات المحلية كل في نطاقه وتستعين اللجنة بمن تراه لانجاز أعمالها.
 
من ناحية أخرى، أصدر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية قرارًا رقم 402 لسنة 2019 بشأن تفعيل منظومة الشباك الواحد، لإصدار تراخيص المحاجر والملاحات برئاسة مدير إدارة تفتيش المحاجر، وعضوية كل من مندوب من إدارة شئون البيئة ومندوب من منطقة أثار الاسماعيلية، ومندوب من إدارة الحماية المدنية، ومندوب من مشروع المحاجر، وتختص اللجنة المشكلة بنهو الموافقات المطلوبة لاستصدار التراخيص للمستثمرين فى مجال المحاجر والملاحات خلال أسبوع من تاريخ التقدم بالطلب.
 
 

محافظة الاسماعيليه

حمدى عثمان

محافظ الاسماعيليه

تقنين اوضاع اراضى

هيئه الرقابه الاداريه

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