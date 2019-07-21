محافظ الإسكندرية يعلن عن وصول قطار حماية المستهلك إلى الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، عن وصول قطار حماية المستهلك وذلك خلال يومى الأحد والإثنين 21/22 يوليو الجارى بالصالة المغطاة بنادى الإتحاد السكندرى، لحل شكاوى المستهلكين وتتضمن المبادرة عمل حملات رقابية مستمرة من خلال سيارات الضبطية القضائية لمراقبة الأسواق بمشاركة كافه الأجهزة المعنية ومنظومة متكاملة لتلقى شكاوى المستهلكين والعمل على حلها فوراً.

هذا بالإضافة إلى ندوة توعوية بديوان عام محافظة الإسكندرية ومشاركة المجتمع المدنى عن " دور الدوله فى حماية المستهلك".

هذا وقد أكد رئيس جهاز حماية المستهلك إن هذه المبادرة تعد واحدة من أكبر المبادرات الوطنية التى يطلقها جهاز حماية المستهلك، مؤكداً على وصول قافلة حماية المستهلك محافظة الإسكندرية يومى الأحد والأثنين 21 /22 يوليو الجارى بالصالة المغطاة بنادى الإتحاد السكندرى بمشاركه 70 شركة وكيان من أطراف المنظومة الإستهلاكية من شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومى ( مياة - كهرباء - غاز - شركات الإتصالات - السيارات - الأجهزة الكهربائية - السلع - الخدمات ) مع قيام تلك الشركات بنشر مراكز صيانة متنقلة فى الميادين العامة لخدمة المواطنين والإنتقال الفورى لأى موقع ترد منه شكاوى خاصة بالسلع والأجهزة الكهربائية والسيارات، وبمشاركة فريق العمل المعنى بمنظومة الشكاوى، والضبطية القضائية بالجهاز لحل كافة شكاوى المواطنين بصورة أكثر إيجابية وفاعلية لخدمة أهالى ( الإسكندرية - البحيرة - مرسى مطروح - منطقه الساحل الشمالى ) وذلك بالتنسيق مع السادة المحافظين وبمشاركة كافة أطراف المنظومة الإستهلاكية، الأمر الذى سوف يحقق تواجد ميدانى وتفاعل سريع مع المواطنين .

وأضاف رئيس الجهاز إلى إقامة ندوة توعوية على هامش المبادرة بمشاركة رموز المجتمع المدنى وممثلى كافة الفئات بعنوان "دور الدولة فى حماية المستهلك" للتأكيد على جهود الدولة فى إجراءات ضبط الأسواق وحماية وصون حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وعرض لقانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، موضحا أن هذه المبادرة تأتى فى إطار إستراتيجية الدولة وتوجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن الإهتمام بمشكلات المواطنين وسرعة التجاوب معها والعمل على حلها وإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك وصون حقوقه، وتأكيداً على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء الذى يستهدف إتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التى تسهم فى ضبط الأسواق مع أهمية التعامل مع شكاوى المواطنين بصورة أكثر إيجابية تلبى طموحاتهم، وما أشار إليه وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن أهمية تخفيض زمن الإستجابة لشكاوى المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لإتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضبط الأسواق .

وفى السياق ذاته، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم فى مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الإستهلاكية ويعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية بوزارة التموين والأجهزة الرقابية المختصة .