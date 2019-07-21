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محافظة بنى سويف تنظم ورش عمل لمراجعة استراتيجية قطاع الصناعة والتعدين

الأحد، 21 يوليه 2019 08:05 م
محافظة بنى سويف تنظم ورش عمل لمراجعة استراتيجية قطاع الصناعة والتعدين هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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نظمت محافظة بني سويف، ورشة عمل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ضمن مشروع تطوير القوى العاملة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك برئاسة اللواء عصام العلقامي السكرتير العام رئيس الأمانة الفنية للمجلس الإقتصادي الاستشاري للمحافظة، بحضور أحمد مجدي، ماريهان أنور من وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، الدكتور إبراهيم مصطفى مدير مشروع تطوير وتحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات، الدكتور حسام يونس استشاري التنمية الإقتصادية، الدكتور علي مسعود المستشار الاقتصادي للمحافظة، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الإقتصادية بالمحافظة، أعضاء المجلس الإستشاري الإقتصادي للمحافظة، والتنفيذين المعنيين من مسئولي الإستثمار ومديري المناطق الصناعية والمكتب الفني والتعاون الدولي وأعضاء وحدة التنمية الاقتصادية.

وتستمر أعمال الورشة على مدار يومي 21 و22 يوليو الجاري ضمن مشروع تطوير وتحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة، من خلال استثمار مقومات المحافظة سواء فى الزراعة أو الصناعة أو السياحة، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في المشروعات العاجلة والجارية التي يتم تنفيذها لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحيوية.

وخلال فعاليات الورشة التي أقميت بديوان عام المحافظة، تم استعراض مسودة استراتيجية قطاع الصناعة والتعدين بمحافظة بني سويف وأهدافها والتي تتمثل في تقييم قطاع الصناعة بالمحافظة وتعزيز ديناميكية وتنوع الاقتصاد المحلي وزيادة حجم وفرص الاستثمار الصناعي، اعتماداً على الموارد المتنوعة والتسويق لها وتوفير حوافز متعددة للمستثمرين، وتحسين البنية التحتية والعمل على إستكمال ترفيق المناطق الصناعية، وتبسيط الإجراءات الإدارية وخلق بيئة عمل جاذبة، وتطوير وتنمية قدرات الموادر البشرية اللازمة لنمو المشروعات من خلال تدريب العمالة الفنية ودعم مراكز التدريب المهنى.

ومن جانب آخر، أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف قرار رقم 1166 لسنة 2019 ، بتكليف كامل محمد أبو طالب فرج مدير مدرسة الواسطى الثانوية الصناعية بنين للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني  بمديرية التربية والتعليم.
 
كما تضمن القرار، أيضا تكليف مصطفى عبد الحميد عبد الله محمد مدير المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية ببني سويف للقيام بعمل مدير التعليم الصناعي بمديرية التربية والتعليم.
 
وطالب محافظ بني سويف فى بيان له اليوم ، من المسؤولين الجديدين بذل قصارى الجهد من أجل النهوض بقطاع التعليم الفني ، الذي توليه الدولة اولوية بهدف تحقيق نقلة في قطاع الصناعة ، وتوفير أيدي عاملة مصرية مدربة على أعلى مستوى  تساهم في تحقيق التنمية الصناعية ، وتستعيد سمعتها الطيبة في سوق العمل الأجنبى ، وذلك وفقا لرؤية الدولة التنموية.

ورشه عمل

قطاع الصناعة والتعدين

محافظه بنى سويف

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