سوبر كورة
Ads
الأحد، 21 يوليه 2019 12:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

قرقاش: التحالف العربى باليمن مقدم على مرحلة جديدة

الأحد، 21 يوليه 2019 11:30 ص
قرقاش: التحالف العربى باليمن مقدم على مرحلة جديدة
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

 

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، إن التحالف العربي في اليمن يستعد لمرحلة جديدة بأدوات سياسية وعسكرية كبيرة ولديه أهدافه استراتيجية . 

وأضاف قرقاش، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، الحروب الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على ذلك، وبالمقارنة حقق التحالف العربي مجموعة من أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته".

 

وأضاف قرقاش ، أن التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الامارات قد عزز آلياته .

 


قرقاش

الامارات

التحالف العربى

اليمن

حرب اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليمن يدين احتجاز النظام الإيرانى ناقلة النفط البريطانية بمضيق هرمز

الأحد، 21 يوليه 2019 02:02 ص

جرائم الحوثيين باليمن.. 20560 انتهاكًا ارتكبته جماعة الحوثى بحق أبناء القبائل.. حرق وقتل وتهجير وعرقلة وصول الإغاثات للأهالى.. وحكومة اليمن: طهران تدعم "المليشيا الحوثية" بالأسلحة المتطورة

السبت، 20 يوليه 2019 07:30 م

البيان الإماراتية: دولة الإمارات لا يمكن أن تتخلى عن اليمن وشعبه الشقيق

السبت، 20 يوليه 2019 05:09 م

اليمن يحذر من تبعات قرار الحوثى مصادرة جوازات السفر

السبت، 20 يوليه 2019 04:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. كهربا فى الدورى البرتغالى الموسم المقبل

سوبر كورة.. كهربا فى الدورى البرتغالى الموسم المقبل

أهالى قرية بالفيوم يدعون رئيسة البرلمان الأوغندى لتناول فطير مشلتت.. صور

أهالى قرية بالفيوم يدعون رئيسة البرلمان الأوغندى لتناول فطير مشلتت.. صور

الأشعة تؤكد سلامة العضلة الضامة لرمضان صبحى وجاهزيته للقاء المقاولون

الأشعة تؤكد سلامة العضلة الضامة لرمضان صبحى وجاهزيته للقاء المقاولون

تعرف على أسعار الاشتراكات الشهرية بجراج روكسى الذكى

تعرف على أسعار الاشتراكات الشهرية بجراج روكسى الذكى

المالية: الالتزام بتنفيذ اللائحة المعدلة لبدل السفر والانتقال

المالية: الالتزام بتنفيذ اللائحة المعدلة لبدل السفر والانتقال

أمم أفريقيا 2019.. البنية التحتية تؤكد قدرة مصر على تنظيم أكبر البطولات الرياضية.. رئيس جمهورية الفيفا يتحدث عن براعة الفراعنة فى التنظيم.. وأحمد أحمد: عمل رائع.. والختام بـ"عملنا اللى قالوا عليه مستحيل".. صور

أمم أفريقيا 2019.. البنية التحتية تؤكد قدرة مصر على تنظيم أكبر البطولات الرياضية.. رئيس جمهورية الفيفا يتحدث عن براعة الفراعنة فى التنظيم.. وأحمد أحمد: عمل رائع.. والختام بـ"عملنا اللى قالوا عليه مستحيل".. صور

تقارير: محمد صلاح يطلب 30 مليون يورو سنويا لارتداء قميص ريال مدريد

تقارير: محمد صلاح يطلب 30 مليون يورو سنويا لارتداء قميص ريال مدريد

مدبولى مشيدا بإمكانات أول جراج ذكى فى مصر والشرق الأوسط: نقلة حضارية جديدة

مدبولى مشيدا بإمكانات أول جراج ذكى فى مصر والشرق الأوسط: نقلة حضارية جديدة

الآثار تحدد موعد افتتاح هرم زوسر بشكل مبدئى.. تعرف عليه

الآثار تحدد موعد افتتاح هرم زوسر بشكل مبدئى.. تعرف عليه

فيديو معلوماتى.. كيف تؤسس جمعية أهلية؟.. المستندات والأوراق المطلوبة

فيديو معلوماتى.. كيف تؤسس جمعية أهلية؟.. المستندات والأوراق المطلوبة

زيدان يعلن رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد

زيدان يعلن رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 21 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 21 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة