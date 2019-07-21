فيديو وصور .. محافظ أسيوط يسلم 12 عقد لتقنين الأراضى

أسيوط - ضحا صالح

سلم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، 12 عقد لتقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على تلك الأراضى، بمراكز (أسيوط ، البدارى ، ديروط ، ساحل سليم ، الغنايم) والتى يتم تحريرها أسبوعياً فور الانتهاء من الأجراءات الخاصة بذلك، لتصبح العقود التى تم تسليمها حتى الآن 90 عقد تقنين بينهم (78 مبانى، 12 زراعة) جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومسئولى أملاك الدولة والتقنين بالمراكز.

وقال محافظ أسيوط، أن تسليم عقود التقنين يأتى وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، مشيراً إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام واسترداد "حق الشعب" بناءاً على الإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين التى تم اقرارها طبقاً للقانون.

وشدد المحافظ، على مواصلة الجهود المبذولة وتكثيف العمل فى إنهاء الأجراءات الخاصة بتقنين أراضى أملاك الدولة كل فى نطاق مركزه وإستكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين لباقى الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة، موضحاً أن إجمالى طلبات التقنين بالمنظومة بلغ 17 ألف و 607 طلباً بالقرى والمراكز.

محافظ أسيوط يسليم عقود تقنين الأراضى



محافظ أسيوط يسليم عقود تقنين الأراضى

محافظ أسيوط يسليم عقود تقنين الأراضى

محافظ أسيوط يسليم عقود تقنين الأراضى

محافظ أسيوط يسليم عقود تقنين الأراضى