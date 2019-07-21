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فيديو.. تطوير 7 مراكز أمومة وطفولة بسوهاج بتكلفة 77 مليون جنيه

الأحد، 21 يوليه 2019 09:07 م
فيديو.. تطوير 7 مراكز أمومة وطفولة بسوهاج بتكلفة 77 مليون جنيه الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج.
سوهاج - محمود مقبول

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تشهد محافظة سوهاج، أكبر عملية تطوير لمراكز الأمومة والطفولة، على مستوى الجمهورية، حيث دخلت منظومة التطوير 7 مراكز، والذى يعتنى بخدمات الأم والطفل من بداية كشف النساء، وحتى الولادة الطبيعية، والولادة القيصرية، وبلغت تكلفة أعمال التطوير للمراكز بتكلفة 77 مليون جنيه، صرح بذلك الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضاف ،أن سوهاج محافظة محظوظة جدا بهذا الإنجاز، لأن هذه المراكز بها غرف عمليات على أعلى مستوى، وبها عناية مركز بعد العمليات، وبها غرف إقامه بها حضانات للتنفس الصناعى، وتعملى بستتم عالى المستوى،ويوجد معمل ويوجد نظام الخدمة الطارئة، وهذه المراكز هى شطورة بطهطا ومشطا بطما أولاد إسماعيل بالمراغة وأولاد عزاز وعرابة أبودهب بمركز سوهاج وسفلاق بساقلته.

وقد تم العمل الفعلى بسفلاق، وتم إجراء أول عملية قيصرية بهذا المركز، وهذه الخدمات تقدم بالمجان، وسوف تخفف من الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، ولدينا الطاقم الطبى المدرب، وكذلك الطاقم الإدارى والتمريض، وأن تلك المركز سوف تكون طفره كبيرة فى تطوير المنظومة الصحية على مستوى محافظة سوهاج، بالكامل نظرا للتوزيع الجغرافى لتلك الأماكن لضمان وصول الخدمة إلى كافة المناطق.

 


الامومه والطفوله

صحه سوهاج

سوهاج

وكيل صحه سوهاج

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