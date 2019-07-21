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طرح لحوم طازجة بسعر 90 جنيه لتخفيف العبئ عن المواطنين بالوادى الجديد

الأحد، 21 يوليه 2019 02:00 م
طرح لحوم طازجة بسعر 90 جنيه لتخفيف العبئ عن المواطنين بالوادى الجديد جانب من منافذ اللحوم
الوادى الجديد- فريق المحافظات

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، بمحافظة الوادى الجديد، عن إستمرار العمل بمنفذ الجمعية الفئوية للعاملين بالوحدة المحلية لمركز بلاط، لتوفير اللحوم البلدى الطازجة للمواطنين بسعر 90 جنية للكيلو الواحد، وذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوع .
 
وقال المهندس المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، لتخفيف العبئ عن كاهل المواطنين خاصة محدودى الدخل، بتوفير اللحوم الطازجة، وكافة السلع الغذائية أمام المواطنين، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق .
 
أضاف عباس أيضا، بأنه لمحاربة الغلاء وجشع التجار يستمر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، بتوفير السلع الغذائية المتنوعة للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك من خلال منفذ أخر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، مشيراً بأنه المنافذ تشهد إقبال كثيفا من المواطنين خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك .
 
 

محافظه الوادى الجديد

الوادى الجديد

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اسعار اللحوم

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