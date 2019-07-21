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ضبط 6721 أمبول اختبار تحاليل منتهية الصلاحية و4500 عبوة بنج فى حملة بطنطا

الأحد، 21 يوليه 2019 04:20 م
ضبط 6721 أمبول اختبار تحاليل منتهية الصلاحية و4500 عبوة بنج فى حملة بطنطا جانب من المضبوطات
الغربية - عادل ضرة

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نجحت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، بالاشتراك مع إدارة تموين ثان طنطا، فى ضبط 6721 أمبول اختبار تحاليل و4500 عبوة بنج داخل محل لبيع مستلزمات طب الأسنان.

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وكانت معلومات قد توفرت امام العميد محمد عتمان مدير ادارة مباحث التموين وادارة تموين ثان طنطا، بقيام " حسن. ا.ح"51 سنة صاحب محل لبيع مستلزمات طب الأسنان بطنطا، بعرض كميات من المستلزمات الطبية المستوردة مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وعقاقير غير مصرح بتداولها خارج الصيدليات محققا من وراء ذلك ارباحا طائلة.

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ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بسرعة استهداف المحل وضبط ما به من مستلزمات مجهولة المصدر، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط "محمد.م.ا" 38 سنة مسئول البيع بالمحل.

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وتم ضبط 7621 أمبول اختبار عينة دم وعبوة ألفادين مطهر وإبرة تسليك عصب منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، وضبط 4500 عبوة بنج أسنان محظور تداولها خارج الصيدليات، تحور محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


مدير امن الغربيه

مباحث التموين

مستلزمات طبيه

طنطا

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