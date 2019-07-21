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ضبط 3806 هاربين من أحكام وتحصيل 117560 جنيها غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الأحد، 21 يوليه 2019 08:01 م
ضبط 3806 هاربين من أحكام وتحصيل 117560 جنيها غرامات فى حملة أمنية بالغربية حمله امنيه -ارشيفية
الغربية ــ عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 3806 متهما، منهم 1039 حكما جزئيا، و 120 حكم مستأنف، و 2594 حكم غرامات، 46 حكم مخالفات،و ضبط 97متهمين هاربين من جناية كما تم تحصيل 117 ألفا 560 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة تنفيذ الأحكام

النيابة العامة

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