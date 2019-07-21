سوبر كورة
Ads
الأحد، 21 يوليه 2019 11:11 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 3800 هاربا من أحكام وتحصيل 213568 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الأحد، 21 يوليه 2019 09:57 ص
ضبط 3800 هاربا من أحكام وتحصيل 213568 غرامات فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية ــ عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 3800 متهما، منهم 1035 حكما جزئيا، و 119 حكم مستأنف، و 2590 حكم غرامات، 46 حكم مخالفات،و ضبط 9  متهمين هاربين من جناية كما تم تحصيل 213 ألفا 568 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
 
 

محافظه الغربيه

مديريه امن الغربيه

امن الغربيه

حمله امنيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أمم أفريقيا 2019.. البنية التحتية تؤكد قدرة مصر على تنظيم أكبر البطولات الرياضية.. رئيس جمهورية الفيفا يتحدث عن براعة الفراعنة فى التنظيم.. وأحمد أحمد: عمل رائع.. والختام بـ"عملنا اللى قالوا عليه مستحيل".. صور

أمم أفريقيا 2019.. البنية التحتية تؤكد قدرة مصر على تنظيم أكبر البطولات الرياضية.. رئيس جمهورية الفيفا يتحدث عن براعة الفراعنة فى التنظيم.. وأحمد أحمد: عمل رائع.. والختام بـ"عملنا اللى قالوا عليه مستحيل".. صور

تقارير: محمد صلاح يطلب 30 مليون يورو سنويا لارتداء قميص ريال مدريد

تقارير: محمد صلاح يطلب 30 مليون يورو سنويا لارتداء قميص ريال مدريد

مدبولى مشيدا بإمكانات أول جراج ذكى فى مصر والشرق الأوسط: نقلة حضارية جديدة

مدبولى مشيدا بإمكانات أول جراج ذكى فى مصر والشرق الأوسط: نقلة حضارية جديدة

الآثار تحدد موعد افتتاح هرم زوسر بشكل مبدئى.. تعرف عليه

الآثار تحدد موعد افتتاح هرم زوسر بشكل مبدئى.. تعرف عليه

فيديو معلوماتى.. كيف تؤسس جمعية أهلية؟.. المستندات والأوراق المطلوبة

فيديو معلوماتى.. كيف تؤسس جمعية أهلية؟.. المستندات والأوراق المطلوبة

زيدان يعلن رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد

زيدان يعلن رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 21 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 21 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

ليفربول يواجه إشبيلية الإسبانى وديا فى أمريكا

ليفربول يواجه إشبيلية الإسبانى وديا فى أمريكا

انخفاض الحرارة درجتين اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

انخفاض الحرارة درجتين اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

رطبى بشرتك الدهنية فى المنزل باستخدام العسل والحليب والموز

رطبى بشرتك الدهنية فى المنزل باستخدام العسل والحليب والموز

متى يتعرض الجسم لثبات الوزن؟.. اعرف الإجابة

متى يتعرض الجسم لثبات الوزن؟.. اعرف الإجابة

اتحاد الكرة: لن نُطبق التعديلات الجديدة على قوانين الحكام فى مباريات الدورى

اتحاد الكرة: لن نُطبق التعديلات الجديدة على قوانين الحكام فى مباريات الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة