سوبر كورة
Ads
الأحد، 21 يوليه 2019 06:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 150 علبة سجائر مجهولة المصدر فى المحلة

الأحد، 21 يوليه 2019 05:19 م
ضبط 150 علبة سجائر مجهولة المصدر فى المحلة سجائر - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من ضبط 150 علبة سجائر مجهولة المصدر، قبل بيعهم للجمهور.

 

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بتمكن المقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة والقوة المرافقة له من ضبط "إيمان.ا.ب" 33 سنة صاحبة محل لبيع السجائر بمنطقة أبو شاهين أول المحلة، وبحوزتها 150علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها، تحرر المحضر 8291 جنح قسم أول المحلة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 
 

 

 


مدير امن الغربيه

سجائر

المحله

مباحث التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

موجز6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

الرئيس السيسى يقرر مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بدءا من الخميس المقبل

الرئيس السيسى يقرر مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بدءا من الخميس المقبل

سفير بريطانيا بالقاهرة: تعليق الرحلات غير مرتبط بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية

سفير بريطانيا بالقاهرة: تعليق الرحلات غير مرتبط بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية

لماذا سجل الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء فى 2019؟ الدولار يفقد 131 قرشا أمام الجنيه منذ بداية العام.. تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمار تدعم العملة المحلية.. و2 مليار دولار تصل خلال أيام

لماذا سجل الجنيه المصرى ثانى أفضل عملات العالم أداء فى 2019؟ الدولار يفقد 131 قرشا أمام الجنيه منذ بداية العام.. تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمار تدعم العملة المحلية.. و2 مليار دولار تصل خلال أيام

فيديو.. الأول بالشرق الأوسط.. جراج روكسي الإلكترونى من الداخل

فيديو.. الأول بالشرق الأوسط.. جراج روكسي الإلكترونى من الداخل

سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

سوبر كورة.. رواتب نجوم الريال.. صلاح "الملك" ضعف هازارد مرة ونصف

"بلا شفقة ولا رحمة".. أمريكية تطلق النار على طفلتيها 5 سنوات و7 سنوات فى تكساس.. عطل فى مسدسها ينقذ زوجها من موت محتم.. وتؤكد: قمت بالتخطيط قبل عدة أسابيع للجريمة.. والمحكمة تنظر فى إعدامها أو سجنها مدى الحياة

"بلا شفقة ولا رحمة".. أمريكية تطلق النار على طفلتيها 5 سنوات و7 سنوات فى تكساس.. عطل فى مسدسها ينقذ زوجها من موت محتم.. وتؤكد: قمت بالتخطيط قبل عدة أسابيع للجريمة.. والمحكمة تنظر فى إعدامها أو سجنها مدى الحياة

هنا شيحة لـ "اليوم السابع": انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شئ نصيب"

هنا شيحة لـ "اليوم السابع": انفصلت عن أحمد فلوكس وكل شئ نصيب"

كهربا "كعب داير" فى أوروبا من الشرق للغرب.. الصحافة البرتغالية: نجم القلعة البيضاء يغادر تركيا إلى البرتغال للانتقال إلى ديسبورتيفو أفيس والإعلان الرسمى خلال ساعات.. وإيناسيو مدرب الزمالك الأسبق كلمة السر

كهربا "كعب داير" فى أوروبا من الشرق للغرب.. الصحافة البرتغالية: نجم القلعة البيضاء يغادر تركيا إلى البرتغال للانتقال إلى ديسبورتيفو أفيس والإعلان الرسمى خلال ساعات.. وإيناسيو مدرب الزمالك الأسبق كلمة السر

صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

صرف رواتب موظفى الدولة يوم 8 أغسطس المقبل قبل عيد الأضحى المبارك

فيديوجراف.. أبرز 8 معلومات بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

فيديوجراف.. أبرز 8 معلومات بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

سفير مصر بألمانيا: لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

سفير مصر بألمانيا: لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة