ضبط 150 علبة سجائر مجهولة المصدر فى المحلة

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من ضبط 150 علبة سجائر مجهولة المصدر، قبل بيعهم للجمهور.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بتمكن المقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة والقوة المرافقة له من ضبط "إيمان.ا.ب" 33 سنة صاحبة محل لبيع السجائر بمنطقة أبو شاهين أول المحلة، وبحوزتها 150علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها، تحرر المحضر 8291 جنح قسم أول المحلة، وتولت النيابة التحقيق.