ضبط طن و 120كيلو ملح طعام يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك بزفتى

الغربية – مصطفى عادل

تحفظت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، على طن و120كيلو ملح طعام يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الأدمى داخل مطحن ملح بدون ترخيص بقرية كفر عنان مركز زفتى.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "مجدي.س.م" 20سنة صاحب مطحن ملح بقرية كفر عنان مركز زفتى، وبحوزته طن و120كيلو ملح طعام يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الادمى، تحرر المحضر 7628جنح قسم زفتى، وتولت النيابة التحقيق.