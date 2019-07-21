ضبط رشاش جرينوف وأسلحة متنوعة بحوزة 3 أشخاص بمركز الغنايم

تمكنت مديرية أمن أسيوط خلال الحملات الأمنية المكثفة على البؤر الإجرامية وأطراف الخصومات الثأرية وحائزى الأسلحة غير المرخصة بالإشتراك وضباط الأمن العام بمركز الغنايم من ضبط رشاش جرينوف ،وبندقية آلية وبندقية خرطوش وطبنجه 9 ملي وفرد رصاص محلي الصنع بحوزة 3 متهمين.
وكانت مديرية أمن أسيوط قد شنت حملات أمنية مكثفة على مراكز المحافظة لضبط الأسلحة غير المرخصة ، وحائزيها تحت إشراف ضباط الأمن العام وبرئاسة اللواء محمد عبد اللطيف مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب ، والعقيد خالد شريت رئيس فرع الجنوب ، وبمشاركة المقدم محمد عطية رئيس مباحث الغنايم وملازم أول محمود ابولبدة معاون مباحث المركز وأسفرت الحملات عن ضبط رشاش جرينوف ،وبندقية آلية وبندقية خرطوش وطبنجه 9 ملي وفرد رصاص محلي الصنع بحوزة 3 متهمين وكميات من الذخيرة المتنوعة وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.
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