ضبط رشاش جرينوف وأسلحة متنوعة بحوزة 3 أشخاص بمركز الغنايم

وكانت مديرية أمن أسيوط قد شنت حملات أمنية مكثفة على مراكز المحافظة لضبط الأسلحة غير المرخصة ، وحائزيها تحت إشراف ضباط الأمن العام وبرئاسة اللواء محمد عبد اللطيف مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب ، والعقيد خالد شريت رئيس فرع الجنوب ، وبمشاركة المقدم محمد عطية رئيس مباحث الغنايم وملازم أول محمود ابولبدة معاون مباحث المركز وأسفرت الحملات عن ضبط رشاش جرينوف ،وبندقية آلية وبندقية خرطوش وطبنجه 9 ملي وفرد رصاص محلي الصنع بحوزة 3 متهمين وكميات من الذخيرة المتنوعة وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.